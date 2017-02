Erstellt am 20. Februar 2017

20.02.2017 – Cyberangriffe auf Mittelstand nehmen zu | Youtube streicht lange Pre-Roll-Spots | Internet ändert Autokauf-Verhalten

Das ist heute wichtig: Die Zahl der Cyber-Angriffe auf den Mittelstand nimmt zu, Youtube beendet bald zu lange Pre-Roll-Werbespots und das Internet führt zum Umdenken beim Autokauf.

Mittelstand leidet unter Cyberangriffen

19 Prozent der mittelständischen Unternehmen sind im Jahr 2016 Cyber-Angriffen zum Opfer gefallen, meldet T3n mit Verweis auf eine Umfrage von PricewaterhouseCoopers (PwC). Im Vergleich zum Jahr 2015 ist das ein enormer Anstieg, denn im Vorjahr war es noch jedes zehnte Unternehmen. Hauptziele der Angriffe seien der Umfrage zufolge die Systemverfügbarkeit (66 Prozent), Mitarbeiter- und Zugangsdaten (31 Prozent) Sowie Kunden- und Vertragsdaten (25 Prozent). 43,5 Prozent der befragten Unternehmen sehen eine erhöhte, 22,5 Prozent gar eine stark erhöhte Bedrohungslage durch Cyberangriffe. Trotzdem seien die IT-Budgets gesunken. Ein „IT-Sicherheitsruck“ muss, laut PwC, erst noch erfolgen. Aufgrund ungenügender Absicherung ist der Mittelstand als Angriffsziel besonders beliebt.

Youtube beendet unüberspringbare 30-Sekunden-Pre-Roll-Spots

Dem Nutzer sind sie oft ein Graus, nun will auch Google selbst etwas unternehmen: Bis 2018 sollen die berüchtigten 30-Sekunden-Pre-Roll-Spots auf Youtube, die man nicht überspringen kann, Geschichte sein, berichtet The Verge. Youtube will dagegen auf ansprechendere Werbeformen setzen, die für Unternehmen wie Nutzer gleichermaßen funktionieren. Das bedeutet allerdings nicht das grundsätzliche Ende der unüberwindbaren Werbespots. Kurze, 15- bis 20-sekündige Werbefilmchen sowie 6-sekündige „Bumper Ads“ sollen bleiben.

Internet verändert Autokauf

Ebay Advertising hat sich in einer Umfrage mit dem Autokauf auseinandergesetzt. Kunden recherchieren demnach öfter als jemals zuvor online, bevor sie sich zum Kauf entscheiden. 63 Prozent der Befragten geben an, dass es wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich sei, dass sie ein Auto künftig online kaufen würden. Zudem haben doppelt so viele Männer wie Frauen bereits online ein Auto erstanden. Neue Technologien wie Virtual Reality würden zusätzlich dafür sorgen, dass der Autokauf im Netz gesellschaftsfähiger wird. Allerdings ziehen es 71 Prozent der Befragten vor, ihren Freunden und Bekannten von Angesicht zu Angesicht vom Kauf zu erzählen, anstatt über soziale Netzwerke oder das Telefon.