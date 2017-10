12.10.2017 – PayPal Q&A: Wir suchen eure Fragen! | Branchenschreck: Amazon überholt Google | Deutsche sind häufiger online

Ihr wolltet PayPal schon immer einmal etwas fragen? Dann nehmt jetzt an unserem Q&A teil! Außerdem: Amazon hat Google als Branchenschreck überholt und die Deutschen sind im Schnitt täglich fast zweieinhalb Stunden online.

© Denys Prykhodov / Shutterstock.com

PayPal Q&A: Wir suchen Eure Fragen!

Mithilfe mehrerer Q&A-Runden, die auf den Online-Marktplatz Ebay ausgerichtet waren, konnten wir bereits Fragen beantworten, die vielen schon lange unter den Nägeln brannten. Nun starten wir ein weiteres Q&A, das sich dieses Mal mit dem Payment-Anbieter PayPal befasst. Schickt uns also gerne Eure Fragen an PayPal per Twitter, Facebook oder E-Mail an uns. Wir leiten diese daraufhin anonymisiert und zusammengefasst an PayPal weiter. Einige Fragen wird PayPal dann in einem Q&A beantworten.

Jetzt Fragen einreichen!

Branchenschreck: Amazon überholt Google

Immer wenn Unternehmen Geschäftszahlen vorstellen, nehmen sie auch Bezug auf die größten Wettbewerber und wie man sich gegen diese behaupten wolle. Wie eine Analyse von Recode zeigt, hat Amazon jetzt Google in dieser Funktion überholt. Das Unternehmen von Jeff Bezos wurde in diesem Jahr 2.090 bei Geschäftsgesprächen genannt. Das entspreche einer Steigerung von elf Prozent. Über Google werde hingegen immer weniger geredet: Der Mutter-Konzern Alphabet wurde nur noch 1.500 mal in diesem Jahr genannt. Recode erklärt, dass diese beiden Unternehmen so häufig genannt werden, weil sie in so vielen Bereichen aktiv sind.

Deutsche sind täglich 149 Minuten online

Die Deutschen surfen immer mehr im Netz. Wie die jährliche Online-Studie von ARD und ZDF laut t3n.de zeigt, nutzen mittlerweile 90 Prozent der Bundesbürger, also über 62 Millionen Menschen, das Internet. Rund 50 Millionen Deutsche nutzen das Internet täglich, was einem Anstieg von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch die Nutzungsdauer nimmt zu: Die Deutschen sind 21 Minuten länger pro Tag im Netz und surfen heute durchschnittlich 149 Minuten täglich. Männer sind dabei im Schnitt eine Stunde länger online als Frauen.