Video der Woche: „Fcked by the Internet“ begeistert die Nutzer

Das Internet ist quasi ein Ort voller Wunder und Möglichkeiten. Doch – wie wir wohl alle aus eigener Erfahrung wissen – läuft manchmal auch richtig was schief. Um solche Fehlschläge, Misserfolge und kleinen Katastrophen geht es im neuesten Video von Idealo. Unter dem Motto „Fcked by the Internet“ verleiht „Idealo Online-Shoppern eine Stimme und nimmt mit einem Augenzwinkern all die Horrorszenarien aufs Korn, die das World Wide E-Shopping zu bieten hat“, wie das Unternehmen auf YouTube selbst erklärt.

Dabei benötigt der Clip weder aufwendige Effekte noch übertriebene oder schrille Töne. Im Prinzip ist es ein vergleichsweise recht ruhiges Musikstück, das sich den alltäglichen Missgeschicken aus der Online-Welt widmet. Und genau dies scheint bei den Nutzern gut anzukommen.

Auf Facebook finden sich Hunderte positive Kommentare: Ob „Mega witzige Idee und so wahr“, „oooohrwurm is loading“ oder „beste Werbung der Welt“. Nicht umsonst – unser Video der Woche: