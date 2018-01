09.01.2018 – Ebay: Charity-Auktion mit Cathy Hummels und Willy Iffland | Diskriminierungsvorwürfe: Ex-Entwickler verklagt Google | SevenVentures investiert in Veluvia

Ebay veranstaltet ab Ende dieser Woche eine Charity-Auktion zusammen mit Cathy Hummels und Willy Iffland, der ehemalige Google-Entwickler James Damore verklagt das Unternehmen wegen vermeintlicher Diskriminierung und SevenVentures investiert in Veluvia.

Ebay veranstaltet Charity-Auktion mit Cathy Hummels und Willy Iffland

Der Online-Marktplatz Ebay versteigert ab dem 12. Januar 2018 Lieblingsstücke von Mode-Expertin und Moderatorin Cathy Hummels und dem Blogger Willy Iffland („Dressed like Machines“). Der Erlös aus den Auktionen sollen an Unicef und DKMS gehen, wie das Unternehmen erklärt. Iffland soll Ebay zufolge „ein besonders begehrtes Sneaker Modell“ für die Auktionen zur Verfügung stellen. Weitere Infos und Produkte wird es ab dem Start der Versteigerungen geben, heißt es weiter. Ebay will zudem „exklusive Einblicke in die Schränke der beiden“ gewähren. Die Charity Auktionen sollen bis zum 21. Januar laufen.

James Damore: Ex-Entwickler verklagt Google wegen Diskriminierung

Google sieht sich mit einer Klage wegen Diskriminierung konfrontiert. Hinter der Klage steckt der Ex-Entwickler James Damore, der im August letzten Jahres mit einer Memo für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. In dieser Memo stellte er die Gleichstellungsprogramme des Konzerns in Frage und erklärte, dass Frauen seiner Ansicht nach von Natur aus ungeeigneter als Entwickler seien. Nun wirft Damore The Verge zufolge Google vor, systematisch konservative weiße Männer zu diskriminieren. Vor dem Santa Clara Superior Court in Kalifornien reichten Damore und ein weiterer gefeuerter Entwickler, David Gudeman, nun Klage ein. Gudeman war entlassen worden, nachdem er sich über einen muslimischen Kollegen ausgelassen und diesen mit Terrorismus in Verbindung gebracht hatte.

Veluvia: Medien-Deal mit SevenVentures

Das Superfood-StartUp Veluvia, das sich in der vierten DHDL-Staffel erfolgreich jeweils 150.000 Euro von Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmeln sichern konnte, hat abermals einen erfreulichen Deal an Land gezogen. Wie bei Gründerszene zu lesen ist, investiert SevenVentures, der Investment-Ableger von ProSiebenSat.1, einen einstelligen Millionenbetrag in Veluvia. Das Unternehmen erhält Werbezeit bei der Sendergruppe und im Gegenzug gehen 20 Prozent der Anteile an SevenVentures. Ähnliche Media-for-Equity-Vereinbarungen hat SevenVentures bereits mit Move24 und MyToys.