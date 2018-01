Erstellt am 12. Januar 2018

Video der Woche: Neue Roboter & Tech-Trends – Einblicke in die CES 2018

Die CES – die sogenannte „Consumer Electronics Show“ – findet jedes Jahr im Spieleparadies Las Vegas statt und gehört zu den größten und wichtigsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik auf der Welt. Hier stellen die großen Konzerne und Spezialisten ihre neuesten Technik-Wunderwerke vor, enthüllen neueste Projekte und gewähren den Besuchern Einblicke in die jüngsten Prototypen.

Die Themenbereiche und Technologien, die hier Beachtung finden, könnten dabei unterschiedlicher kaum sein: Innovationen aus dem medizinischen Bereich, die künftig im Gesundheitssektor eingesetzt werden sollen und unter Umständen sogar Leben retten können; smarte Heimgeräte, die untereinander vernetzt sind und sich durch Sprachbefehle steuern lassen; interessante Neuerungen im Gaming-Bereich; aufsehenerregende TV-Geräte mit nie da gewesenen Bildern oder Roboter, die uns in Zukunft den Alltag versüßen – auf der CES findet wohl jeder Technikliebhaber sein Traumprodukt.

Das Branchenportal Cnet gibt in einem vierminütigen Video Einblicke in die CES 2018 und zeigt, mit welchen Gadgets und Produkten die Online-Branche es in den nächsten Jahren wohl zu tun bekommt. Spannend! – Unser Video der Woche.