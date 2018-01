23.01.2018 – Netflix verdreifacht Gewinn | EK/Servicegroup startet neuen Marktplatz | Uber will in Deutschland neu anfangen

Netflix hat im letzten Quartal mehr Nutzer als erwartet gewonnen, die EK/Servicegroup gründet einen eigenen Online-Marktplatz und der neue Uber-Chef will in Deutschland neu anfangen.

© sitthiphong / Shutterstock.com

Nutzerrekord: Netflix verdreifacht seinen Gewinn

Der Streaming-Anbieter Netflix hat ein äußert erfolgreiches Quartal hinter sich: Das Unternehmen konnte zwei Millionen mehr Neukunden gewinnen, als Analysten an der Wall Street erwartet haben. Netflix konnte damit seinen Gewinn verdreifachen, wie Reuters berichtet. Bei einem Umsatz von rund 3,3 Milliarden US-Dollar lag der Gewinn bei 185,5 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 66,7 Millionen Dollar. Der Börsenwert von Netflix hat durch die positive Entwicklung im letzten Quartal die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritten. Vor allem die Netflix-Eigenproduktionen Stranger Things, The Crown und Bright sollen für den Neukunden-Schub gesorgt haben. „Wir sind überzeugt, dass sich die großen Investments in Content auszahlen“, erklärte Netflix selbst in seinem Schreiben an die Analysten.

EK/Servicegroup gründet Online-Marktplatz

Die EK/Servicegroup hat einen neuen Online-Marktplatz ins Leben gerufen. Die dazugehörige Plattform nennt sich nach Angaben der Neuen Westfälischen „Eres“ (E-Commerce Retail-System) und soll verschiedene Funktionen wie Warenwirtschaft, Kassen-Software, aber auch die Anbindung an die EK/Servicegroup sowie die Online-Marktplätze von Amazon und Ebay garantieren. Die teilnehmenden Händler benötigen dabei keine eigene Website, sondern müssen lediglich den Warenbestand und die Preise einpflegen. Im Zuge dessen geht mit www.spielundspass.de in diesem Frühjahr ein Online-Shop an den Start, der das Sortiment von fünf Händlern vereint und Produkte aus dem Bereich Spielwaren anbietet. Kunden können dabei zwischen Click & Collect sowie Click & Reserve wählen. Nach und nach sollen weitere Plattformen folgen.

Neuer Uber-Chef will in Deutschland von vorne anfangen

Uber hatte bei seinem Marktstart in Deutschland für große Aufregung gesorgt und war schnell in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Wie Dara Kosrowshahi, der neue Chef des Unternehmens, laut t3n.de nun auf der DLD erklärte, will das Unternehmen einen Neustart hierzulande wagen. „Unsere Deutschland-Strategie ist ein kompletter Neuanfang“, so Kosrowshahi. Uber wolle in Zukunft auf verantwortungsvolles Wachstum setzen, anstatt um jeden Preis zu wachsen. In Berlin, München, Köln und Düsseldorf wolle das Unternehmen seinen Dienst wieder auf die Straße bringen – möglicherweise in Zusammenarbeit mit Taxiunternehmen. Zudem wolle Uber mehr Leistungen für Fahrer erwägen – Kosrowshahi spricht von einem „Kulturwandel“ innerhalb des Unternehmens.