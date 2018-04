Top-Themen: Galeria Kaufhof soll Krise bevorstehen | DHL baut E-Commerce-Fulfillment aus | Jochen Schweizer bekommt ProSieben-Sendung | BGH: MyTaxi darf weiter Rabatte verteilen

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Galeria Kaufhof, DHL, Jochen Schweizer und um MyTaxi.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Galeria Kaufhof: Gerüchte über Zahlungsunfähigkeit

Berichten zufolge soll es bei Galeria Kaufhof alles andere als berauschend laufen. Demnach soll das Management des Traditionsunternehmens Bedenken über die aktuelle Lage geäußert haben. Die Rede ist unter anderem von einer „substanziellen wirtschaftlichen Notlage“, die „kurz- bis mittelfristig“ eintreten könnte. Weiterhin heißt es angeblich in dem internen Bericht: „Ohne Gegenmaßnahmen droht die Zahlungsunfähigkeit.“ Alles weitere zur potenziellen Krise von Galeria Kaufhof haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

DHL: Ausbau der E-Commerce-Fulfillment-Aktivitäten

Die DHL treibt die Expansion ihrer internationalen Aktivitäten im Bereich E-Commerce-Fulfillment weiter voran. In diesem Zusammenhang eröffnet das Logistikunternehmen unter anderem neue Zentren in Großbritannien sowie in einigen Teilen Amerikas und Asiens. Außerdem hat die DHL eine neue IT-Plattform entwickelt, dank der Online-Händler beispielsweise Logistikprozesse effizienter und nach ihren eigenen Bedürfnissen ausgerichtet steuern können. Was Jürgen Gerdes, Vorstand Post - eCommerce - Parcel, bei Deutsche Post DHL Group, zur Expansion zu sagen hat, weiß der Logistik Watchblog.

Jochen Schweizer: Ex-Löwe erhält ProSieben-Sendung

Ex-DHDL-Jury-Mitglied Jochen Schweizer erhält eine eigene Sendung auf ProSieben, die den Arbeitstitel „Der Traumjob“ trägt. Dort sucht Schweizer einen Geschäftsführer für eines seiner Unternehmen, der angeblich ein Jahresgehalt im sechsstelligen Bereich erhalten wird. „In meinem Leben bin ich nicht nur an meine Grenzen gegangen, sondern immer wieder darüber hinaus“, meint Schweizer in der Ankündigung. „Jetzt suche ich jemanden, der Adrenalin im Blut hat und Träume verwirklicht.“ Die Dreharbeiten sollen bereits in diesem Sommer beginnen.

BGH-Urteil: MyTaxi darf weiterhin Bonusaktionen anbieten

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass MyTaxi seinen Kunden auch weiterhin günstige Fahrten anbieten darf. Damit setzte sich die Daimler-Tochter gegen Taxizentralen durch, die die Bonusaktionen für wettbewerbswidrig hielten. In der Begründung des BGH heißt es unter anderem, dass MyTaxi lediglich als Vermittler für Fahraufträge fungiere und dementsprechend nicht an Festpreise gebunden sei. Alles weitere zum BGH-Urteil vom 29. März kann hier nachgelesen werden.