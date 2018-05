Video: „Was macht dein Vater bei Google?“ – „Eisessen!“

Google will sich als familienfreundliches Unternehmen präsentieren und hat kürzlich auf dem Gelände seines Unternehmenssitzes in Kalifornien einen „Bring dein Kind mit zur Arbeit“-Tag veranstaltet. Eine gute Sache – nicht nur, um sich als familienfreundlicher Arbeitgeber zu beweisen, sondern auch um zu zeigen, dass man sich der eigenen Verantwortung als Großkonzern bewusst ist.

In einem zweiminütigen Video gibt Google Einblicke in diesen Familientag und zeigt, wie aufgeregt und erwartungsfroh die Kinder waren. In kurzen Mini-Interviews zeigt sich jedoch auch, dass es den Kleinen durchaus nicht leicht fällt, zu sagen, was die eigenen Eltern bei Google eigentlich machen. Und auch auf die (zugegebenermaßen gemeine) Frage, wie denn eigentlich das Internet funktioniert, wussten viele der Sprösslinge nichts weiter als ein „Äääähhhh“ als Antwort.

Der Tag scheint bei den Kindern gut angekommen zu sein und es zeigt sich, dass die Kleinen auf Nachfrage später nicht nur Ninja oder Königin werden wollen, sondern dass sich schon in jungen Jahren einige später bei Google eine Anstellung wünschen. – Unser Video der Woche.