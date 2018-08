29.08.2018 – Donald Trump zetert gegen Google | Toyota steigt bei Uber ein | Berliner Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Kryptowährung

Donald Trump legt sich mit Google an, Toyoto investiert einen Millionenbetrag in Uber und die Berliner Staatsanwaltschaft konnte Kryptowährung von mehreren Hunderttausend Euro beschlagnahmen.

Donald Trump hat sich scheinbar selbst gegoogelt und ist mit den Ergebnissen keinesfalls zufrieden. Wie der US-Präsident jetzt auf Twitter verkündete, erscheinen bei der Suche nach „Trump News“ hauptsächlich Fake News und schlechte Berichte über ihn. Google wirft er vor, die Suchergebnisse manipuliert und zensiert zu haben, da die vielen positiven Berichte über ihn nicht erscheinen. Ein Großteil der angezeigten Ergebnisse stammen von „überregionalen linksorientierten Medien“, was Trump als „sehr gefährlich“ betitelt. Seine Twitter-Tirade beendete er damit, Google Konsequenzen anzudrohen.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!