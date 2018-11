Video der Woche: Neuer Spot der Berliner Verkehrsbetriebe – verstörend oder cool?

Zugbegleiter, die kopfüber von der Decke hängen. Schaffnerinnen, die in der Kanalisation mit schweren Werkzeugen hantieren. Männer mit Turnbeuteln überm Kopf. Eine laszive Halbnackte, die mit Stickern beklebt ist. Wächter, die Sprayer jagen. Kopfstehende Mitarbeiter. Trommelnde Bässe. Szenen wie aus Horrorfilmen. – Man mag es kaum glauben, aber all dies ist in dem neuen Werbespot der Berliner Verkehrsbetriebe zu sehen.

Schon in der Vergangenheit sorgten die Werbespots des Unternehmens für Aufsehen. Und auch dieses Mal dürften die Verkehrsbetriebe wieder viel Aufmerksamkeit bekommen. Dabei scheinen die Zuschauer gespaltener Meinung zu sein: Ein Blick unter das entsprechende Video bei YouTube offenbart Nutzerkommentare wie „jetzt bin ich offiziell verstört o.O“. Ein anderer schreibt „wtf. cool aber wtf“. Auch die Frage „Ist das noch Werbung oder schon Kunst?“ ist zu lesen.

Und manchmal sind es eben nicht einvernehmliche Lobpreisungen oder digitale Standing-Ovations, die für viele Schlagzeilen sorgen. Manchmal setzen Unternehmen – wie auch hier – ganz bewusst auf abgedrehte und ungewöhnliche Inhalte. Was genau die BVG mit dem Spot ausdrücken will, kommt zwar nicht so richtig raus, aber zumindest haben sie es erneut geschafft, in aller Munde zu sein. – Unser Video der Woche.