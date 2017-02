Erstellt am 07. Februar 2017

„Shop the Hashtag“: Ebay startet neues Shopping-Feature in Deutschland

Ebay startet ein neues Shopping-Feature in Deutschland, das mit dem Luxury Vintage Hub verknüpft ist. So sollen Nutzer in den sozialen Netzwerken Outfits direkt über ein Hashtag nachkaufen können. Realisiert wird dies durch eine automatisierte Produkterkennung.

Ebay hat eine neue Technologie in Deutschland eingeführt: Unter dem Namen „Shop the Hashtag“ hat das Unternehmen ein neues Feature integriert, das mit dem Luxury Vintage Hub verknüpft ist und es Nutzern so ermöglichen soll, Outfits in den sozialen Medien direkt über ein Hashtag nachkaufen zu können. Die Nutzer werden dabei auf Instagram und Facebook selbst zum Styling-Vorbild, wie Ebay erklärt.

Luxury Vintage Hub ist gut gestartet

Der Vorgang ist Ebay zufolge denkbar einfach: Ein Nutzer postet auf Facebook oder Instagram ein Foto mit einem Luxury-Vintage-Artikel und versieht es mit dem Hashtag #eBayLuxuryVintage. Nach einer Einwilligung wird das Foto automatisch auf der Landingpage von „Shop the Hashtag“ direkt im Luxury Vintage Hub eingebunden. So kann dann der entsprechende Artikel per Mouseover im Partnershop der Ebay-Verkäufer nachgekauft werden. Realisiert wird das ganze über eine automatisierte Produkterkennung, die den abgebildeten Artikel im Foto zuordnen kann.

Ebay hatte den Luxury Vintage Hub im November vergangenen Jahres gestartet. In der Kategorie finden sich nach Angaben des Unternehmens „hochwertige und zeitlose Designerklassiker“ für Vintage-Liebhaber. Die Luxury Vintage Kategorie komme dabei gut bei den Kunden an: Aktuell seien dort über 92.000 Artikel gelistet. „Die Verkaufszahlen unserer Luxury-Vintage-Produkte steigen stetig und die Nachfrage nach Designraritäten und exklusiven Einzelstücken ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit sehr hoch“, erklärt Nina Pütz, Director Fashion & Lifestyle.