Expert launcht dezentrales Konzept für Online-Shops

Expert wird 2017 flächendeckend an allen Standorten dezentrale Online-Shops an den Start bringen, wie das Unternehmen auf seiner Frühjahrstagung bekannt gegeben hat.

© expert SE

Expert hat sich nun endgültig für ein dezentrales E-Commerce-Konzept entschieden. Bislang nutzte das Unternehmen hauptsächlich einen Online-Warenkatalog für sein Angebot. Auf seiner Frühjahrstagung, auf der das Unternehmen auch seinen 50. Geburtstag feierte, wurde nun enthüllt, dass die einzelnen Märkte ihre Online-Shops künftig direkt vom jeweiligen Standort aus betreiben und darin das komplette stationäre Sortiment anbieten.

Erfolgreiche Testphase

Das Konzept wurde seit Oktober von etwa 40 Pilotstandorten getestet und das offenbar erfolgreich. „Die Resonanz aus den Testfilialen ist derart positiv, dass wir entschieden haben, bis Ende 2017 flächendeckend an allen expert Standorten dezentrale Onlineshops zu implementieren“, so Dr. Stefan Müller, Vorstand für IT und Logistik der expert SE. Auch die Bestellabwicklung und der Versand werden vor Ort abgewickelt. Warum sich expert für sein Online-Konzept vergleichsweise lange Zeit gelassen hat, begründet Müller so: „Uns ist wichtig, unsere Gesellschafter in Veränderungsprozesse einzubinden, anstatt ihnen einfach ein fertiges Konzept überzustülpen.“

Zudem kündigte Expert auf der Tagung an, den Point of Sale künftig digitaler zu gestalten. So wird etwa die Verkaufsunterstützungssoftware Expert NEO an allen Standorten eingeführt. Diese stellt den Fachberatern Informationen per Tablet zur Verfügung und soll die mobile Beratung optimieren und eine schnellere Rechnungserfassung ermöglichen.