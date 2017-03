Erstellt am 23. März 2017

Ebay: Alle 16 Sekunden wird ein Satz Autoreifen verkauft

Der Online-Marktplatz Ebay hat sich inzwischen auch zu einem großen Player im Bereich Autoteile-Handel gemausert. Vor allem das Reifengeschäft nimmt derzeit wieder richtig Fahrt auf.

© Thawornnurak – Shutterstock.com

Verkäufer von Autoreifen haben derzeit wieder alle Hände voll zu tun, da viele Autofahrer in diesen Wochen ihre Winter- gegen Sommerreifen tauschen. Immer mehr Kunden greifen dabei auf den Online-Handel zurück, wie eine Ipsos-Studie laut Ebay zeigt: 56 Prozent der Befragten gaben demnach an, Autoreifen schon einmal im Internet bestellt zu haben. Und ein Drittel der Befragten will sogar auf Ebay fündig geworden sein.

Dort tummeln sich auch immer mehr Anbieter: 3.300 gewerbliche Händler in Deutschland verkaufen inzwischen die „Schlappen“. Insgesamt bieten sie über 1,8 Millionen Produkte bei Ebay an und alle 16 Sekunden werden Reifen auf dem deutschen Marktplatz des Unternehmens gekauft. Dabei sei Ebay nach eigenen Angaben der Markt mit den meisten Angeboten und höchsten Umsätzen im Reifengeschäft in Europa.

Eine Million Euro Umsatz pro Tag

Einer der Anbieter ist ReifenDirekt, der den Verkauf über Ebay früh in seine Vertriebsstrategie integriert habe. „Über die Marktplatz-Anbindung wollen wir als Marke ReifenDirekt Präsenz zeigen und unsere Reichweite vergrößern, um so durch die mehrheitlich markentreuen Ebay-Kunden ein neues, noch vielseitigeres Kundenspektrum dazugewinnen zu können“, erklärt Thierry Delasalle von ReifenDirekt.

Der Jahreszeitenwechsel ist dabei die spannendste Phase für die Reifen-Händler. In der ersten Oktoberwoche 2016 seien alle acht Sekunden Reifen bei Ebay verkauft worden. Pro Tag haben die Reifen-Händler in dieser Woche einen Umsatz von über einer Million Euro mit den Gummis erzielt. Um auch jetzt den Reifenverkauf anzukurbeln, setzt Ebay auf eine spezielle Aktion und will zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Reifensortiment gewähren.