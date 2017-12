Mobile Paketmarke: Ebay und DHL wollen Verkäufe für Privatleute erleichtern

Ebay hat die Kooperation mit der DHL ausgebaut und will so den Privatverkäufern auf der Plattform den Handel erleichtern. Diese sollen künftig Pakete frankieren können, ohne Label ausdrucken zu müssen.

© Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

Ebay hat gemeinsam mit der DHL eine neue Produktlösung auf den Markt gebracht, mit der Privatpersonen das Verkaufen auf dem Ebay-Marktplatz erleichtert werden soll. Private Verkäufer können ab sofort die Mobile Paketmarke von DHL Paket nutzen, um ihre Sendungen online zu frankieren und ohne Ausdrucken eines Versandlabels verschicken zu können, erklärt Ebay. Für die privaten Verkäufer soll sich dabei wenig ändern: Sie sollen die Versandmarken wie gewohnt über „Mein Ebay“ kaufen können.

Bei der Nutzung der Mobile Paketmarke erhalten die Verkäufer zusätzlich einen QR-Code per E-Mail. Wenn sie ihr Paket bei der DHL abgeben, müssen sie lediglich den Code auf ihrem Smartphone zeigen, um die Paketmarke an jedem beliebigen DHL-Standort erstellen zu lassen. Die Verkäufer können ihre Pakete zudem auch in einer der rund 3.400 Packstationen der DHL abgeben.

DHL-Lieferwagen mit Ebay-Branding

Ebay hat zudem verkündet, dass im Zuge des Ausbaus der Kooperation Ebay-gebrandete Zustellfahrzeuge der DHL eingesetzt werden sollen. Insgesamt sollen 60 Fahrzeuge in den kommenden Monaten unterwegs sein – 30 in Berlin und 30 in München. Die Fahrzeuge soll der Schriftzug „Bei eBay.de verkaufen und direkt bei DHL in Ihrer Nähe versenden“ zieren. Damit wollen die Unternehmen offenbar mehr Menschen dazu bringen, auf dem Marktplatz zu verkaufen und den neuen Dienst zu nutzen.

Gleichzeitig wollen Ebay und DHL die Zusammenarbeit offenbar noch weiter stärken und werden im Januar ein gemeinsames Gewinnspiel durchführen, bei dem unter allen privaten Verkäufern, die über die Ebay-Versandlösung mit DHL versenden, ein Jahr kostenloser Versand aller Ebay-Verkäufe über DHL Paket verlost wird.