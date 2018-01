Erstellt am 04. Januar 2018

ProSiebenSat.1 übernimmt E-Commerce-Vermarkter Kairion

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat den E-Commerce-Vermarkter Kairion von der Cocomore AG übernommen und ergänzt damit das AdTech-Portfolio der Advertising Platform Solutions.

ProSiebenSat.1 kauft weiter ein. Die neueste Akquisition heißt Kairion: Der E-Commerce-Vermarkter, der bislang zur Cocomore AG gehörte, bietet Werbekunden die Möglichkeit, auf einer gebündelten Werbefläche Anzeigen für alle angeschlossenen Händler zu schalten. Allein 2017 hat Kairion über 1.000 Kampagnen umgesetzt, darunter auch für große Marken wie Bayer, Bosch oder Nestlé. Das Frankfurter Unternehmen aggregiert Media und Daten von über 80 Shops. „Kairion vereint die zielgruppengenaue Ansprache mit einer hohen Expertise im Data-Bereich und bietet so neben hohen Reichweiten für digitale Werbeangebote auch wertvolle Zielgruppen-Insights – etwa zu konkretem Kaufinteresse“, so Dr. Jens Mittnacht, Geschäftsführer Advertising Solutions, in die Kairion integriert wird.

Verstärktes Engagement im AdTech-Bereich

Kairion ermögliche eine punktgenaue Werbeausspielung durch Realtime-Targeting auf Kaufinteressenten. „Mit der ProSiebenSat.1 Gruppe zusammen bietet Kairion Werbekunden nunmehr eine direkte Verlängerung von Branding-Kampagnen in den Online-Handel“, ergänzt Vikrant Agrawal, Geschäftsführer von Kairion. In den angeschlossenen E-Commerce-Plattformen vermarktet das Unternehmen etwa 30 Millionen Shop-Besuche.

ProSiebenSat.1 verstärkt mit der Übernahme sein Engagement im Online- sowie im Offline-Handel. Mit Marktguru bietet der Konzern bereits eine Plattform, um Konsumenten bis zum Point of Sale zu begleiten. Kairion bietet die Möglichkeit komplementär auf E-Commerce-Plattformen. Für Jens Mittnacht ist die Akquisition auch eine Investition in die Zukunft: „Perspektivisch profitiert davon auch unsere Zukunftstechnologie Addressable TV, so dass wir unseren Werbepartnern künftig eine Aussteuerung ihrer Kampagnen bieten können, die noch zielgerichteter und damit effizienter ist.“ Zum Preis der Übernahme äußerte sich der Konzern nicht.