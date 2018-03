Geschäftszahlen: Zalando wächst und investiert weiter

Im vergangenen Jahr hat Zalando seinen Umsatz auf knapp 4,5 Milliarden Euro hochgeschraubt. Für 2018 erwartet das Unternehmen ein anhaltend starkes Wachstum.

© 360b / Shutterstock.com

Zalando wächst weiter. Der Geschäftszahlenbericht für 2017 bescheinigt ein Umsatzwachstum von 23,4 Prozent auf 4,489 Milliarden Euro. Das soll sich auch im laufenden Jahr fortsetzen, für 2018 wird erneut mit einem Wachstum von 20 bis 25 Prozent gerechnet. „2017 haben wir unseren Marktanteil in allen unseren Ländern ausgebaut. Im laufenden Jahr peilen wir zum vierten Mal in Folge ein Umsatzwachstum von 20-25% an. Das unterstreicht unsere Überzeugung, dass Wachstum die richtige Strategie zur langfristigen Wertmaximierung ist“, so Co-CEO Rubin Ritter.

2017 stellte das Unternehmen 3.000 neue Mitarbeiter ein, für 2018 plant man mit 2.000 Neueinstellungen, hauptsächlich in Berlin. Auch die Zahl der aktiven Kunden stieg um 3,2 Millionen auf nun 23,1 Millionen – die durchschnittlich 3,9 Bestellungen aufgeben.

Investitionen drücken den Gewinn

2017 erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBIT von 215,1 Millionen Euro. Die entspricht einer Marge von 4,8 Prozent – und bleibt damit leicht unter den Erwartungen. Grund für die vergleichsweise schwachen Gewinne sind hohe Investitionen. 2017 investierte Zalando 243,9 Millionen Euro, ohne Unternehmenszukäufe, vor allem in die eigene Logistik. An diesem Kurs will das Unternehmen festhalten: 2018 sollen 350 Millionen Euro für Investitionen verwendet werden. Investiert werden soll dabei in die Bereiche Sortiment, digitales Erlebnis, Kundennutzen und neue Geschäftsfelder. Zudem will man in zwei weitere Länder expandieren. Beim Gewinn plant man für 2018 mit 220 bis 270 Millionen Euro aufgrund der Investitionen erneut defensiv.

Beim Sortiment steht die Kategorie Beauty an erster Stelle. Diese soll nun Ende März an den Start gehen.