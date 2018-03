Dumpingpreise und Abmahnungen: Harter Kampf am Matratzen-Markt

Der Online-Handel mit Matratzen ist ein dichtbesiedeltes Geschäftsfeld. Beim Kampf um die Kunden wird nicht nur mit Dumpingpreisen geworben, sondern auch versucht die Mitbewerber mit Abmahnungen aus dem Rennen zu kegeln.

Sie heißen Emma, Casper, Eve und unterbieten sich aktuell immer weiter. Die Rede ist von Matratzen-Unternehmen, die ihre Produkte aktuell fast schon zu Dumpingpreisen am Markt anbieten. Erst letzte Woche hat das US-Unternehmen Casper angekündigt, hierzulande seine Matratze Casper Essential für 225 Euro in den Verkauf zu bringen. Schon heute zieht das deutsche StartUp Emma Matratzen nach und bietet seinerseits ein neues Modell für schlappe 290 Euro an. In beiden Fällen wurde die gleiche Zielgruppe ausgemacht: Junge und preisbewusste Kunden, häufig Studenten, die erstmal ihre eigenen vier Wände einrichten müssen.

„Mit der Essential möchten wir gezielt ein urbanes Publikum zwischen 20 und 35 Jahren ansprechen“, so Casper-Europachef Constantin Eis gegenüber dem Handelsblatt. „Wir möchten den Kreis der Menschen erweitern, die sich unsere Produkte leisten können und eine Alternative auf dem Markt anbieten.“

Zahlreiche Abmahnungen für die „Testsieger“

Der deutsche Pionier des Online-Matratzen-Handels, das Unternehmen Bett1.de, sieht in der zunehmenden Konkurrenz keinen Grund zur Sorge. „Wir freuen uns sogar darüber“, zeigt sich Gründer Adam Szpyt selbstsicher. Bett1.de bietet seine Matratze Bodyguard nicht nur für einen Kampfpreis von 199 Euro an, dem Modell wurde von Stiftung Warentest auch noch die Bestnote verliehen. Neuen Anbietern, die sich ebenfalls den Titel „Testsieger“ von „dubiosen“ Testseiten im Netz anhefteten, wurden in der Vergangenheit bereits mit Abmahnungen und Gerichtsverfahren relativ schnell das Wasser abgegraben, wie im Handelsblatt zu lesen ist.

Dennoch scheint das Geschäft mit den Matratzen, trotz der niedrigen Preise, ein lohnendes zu sein. So soll Bett1.de mit rund 700.000 verkauften Matratzen und einem Umsatz von 120 Millionen Euro Marktführer im Matratzenhandel hierzulande sein. Auch der US-Wettbewerber Casper konnte erst im vergangenen Jahr eine Finanzierungsrunde mit mehr als 100 Millionen Dollar abschließen. Über die Investorengruppe Seven Ventures soll sich auch ProSiebenSat.1 an dem US-Matratzen-StartUp Casper beteiligt haben.