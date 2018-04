Brands4friends: Shopping-Club freut sich über Umsatzsteigerung & App-Jubiläum

Die Ebay-Tochter Brands4friends hat direkt doppelten Grund zur Freude: Zum einen ging der Brutto-Warenumsatz des Shopping-Clubs im letzten Jahr um 26 Prozent nach oben – zum anderen wurde die Android-App von Brands4friends nun über eine Million Mal heruntergeladen.

© Brands4friends

Bei Brands4friends läuft es mehr als zufriedenstellend. Das stellen direkt mehrere Zahlen unter Beweis, die der Shopping-Club aktuell veröffentlicht hat und die unter anderem den Verlauf des letzten Jahres abdecken. Wie der dazugehörigen Pressemitteilung entnommen werden kann, konnte Brands4friends seinen Brutto-Warenumsatz 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent steigern. Die Ebay-Tochter konnte auch ihren Netto-Umsatz erhöhen, denn dieser ging wiederum um 16 Prozent nach oben. Genauere Beträge erwähnt das Unternehmen in diesem Zusammenhang jedoch nicht.

Mehr als eine Million Android-App-Downloads

Weiterhin kann sich Brands4friends über ein Jubiläum freuen: Knapp fünf Jahre nach ihrem offiziellen Start wurde die Barands4friends-Android-App mittlerweile über eine Million Mal heruntergeladen. Generell stellt das Unternehmen fest, dass die etwa acht Millionen Mitglieder zunehmend über mobile Geräte bestellen. Sebastian Possner, Director Product & Technology, meint dementsprechend: „Wir setzen den Fokus weiterhin stark auf die mobilen Kanäle und sehen für uns eine klare Tendenz zu einem ‚mobile only‘-Geschäftsmodell schon in wenigen Jahren.“ Deswegen wird laut Possner Brands4friends auch seine iOS-App überarbeiten und die neue Version voraussichtlich im Mai veröffentlichen.

Aber auch Brands4friends-Geschäftsführer Dr. Philipp Rossner hat sich aufgrund der jüngsten Erfolgszahlen zu Wort gemeldet und macht weitere Ankündigungen: „Wir werden in diesem Jahr pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in mindestens zwei weitere europäische Länder expandieren. Darüber hinaus arbeiten wir an der konsequenten Personalisierung unserer Shop-Oberfläche: Dazu gehört in den nächsten Monaten der Roll-out unseres neuen Top-Kundenprogramms ‚Best-Friend‘ und die Überarbeitung unserer iOS- und Android-Apps.“

Brands4friends-Geschäftsführer im Interview

Im letzten Jahr feierte Brands4friends seinen zehnten Geburtstag. Kurz danach haben wir mit Dr. Philipp Rossner im Zuge unserer Video-Interview-Reihe OnTour gesprochen. In dem Interview geht es unter anderem um das besagte „Best Friend“-Kundenprogramm, aber auch um die Bedeutung von SEO sowie die Zukunft von Shopping-Clubs im Allgemeinen.