„Völlig neues Shopping-Erlebnis“: Limango startet eigenen Marktplatz

Der auf Familien fokussierte Online-Händler Limango hat seinen Online-Shop um einen eigenen Marktplatz erweitert. Dieser soll den Kunden ein neues Shopping-Erlebnis bieten und hält zum Start knapp 10.000 Produkte bereit.

© Evgeny Atamanenko – Shutterstock.com

Limango hat seinen Marktplatz nach einem erfolgreichen Start in der App jetzt auch auf seinem Online-Shop limango.de ausgerollt. Das Unternehmen will Herstellern und Händlern damit die Möglichkeit geben, ihre Produkte in Deutschland und Österreich „dauerhaft einer kaufkräftigen Zielgruppe anzubieten“. Für die Kunden bedeute der Marktplatz „ein völlig neues Shopping-Erlebnis“, heißt es vom Unternehmen weiter – bestehend aus einem dauerhaften Angebot an Markenware, kurzen Lieferzeiten und Neuentdeckungen.

Der Limango-Marktplatz halte zum Start knapp 10.000 Produkte von 60 Händlern bereit. Damit soll das Sortiment mit dem Fokus auf Familien optimal ergänzt werden. „Der kuratierte limango Marktplatz bietet Herstellern und Händlern die Möglichkeit, ihre aktuellen Kollektionen in einem exklusiven Umfeld zu präsentieren, ohne dass zusätzliche Fixkosten anfallen“, verspricht Limango. Das Unternehmen übernehme die gesamte Kundenkommunikation sowie das Zahlungsmanagement und bleibt für die Kunden der einzige Ansprechpartner – trotzdem handele es sich um eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ mit den Händlern und Herstellern.

Nicht alle Produkte kommen auf den Marktplatz

„Unser strategisches Ziel ist es, mithilfe der Erweiterung des Marktplatzes in unserem Webshop und der damit verbundenen Verbreiterung unseres Angebots weitere Umsatz- und Wachstumspotenziale für die Zukunft zu erschließen“, erklärt Martin Oppenrieder, Gründer und Geschäftsführer von Limango. Wichtig sei dabei der klare Fokus auf die Zielgruppe, betont Oppenrieder. Produkte kommen nur auf den Limango-Marktplatz, wenn sie dem Bedarf der Mütter und jungen Familien entsprechen und einen klaren Mehrwert liefern.

Oppenrieder sieht sich vor allem durch den bisherigen Erfolg des Marktplatz-Konzepts, das Limango in seiner mobilen App erprobt hatte, bestätigt. „Der Erfolg des im Oktober 2017 gestarteten Marktplatzes in der limango App gibt uns Recht“, so der Geschäftsführer. „Schon jetzt liegen wir deutlich über den Erwartungen. Sowohl limango als auch die Otto Group sind mit der Entwicklung sehr zufrieden.“ Diesen Erfolg wolle man nun auch im Online-Shop ausbauen.