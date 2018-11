Erstellt am 15. November 2018

Ebay startet neue Bildersuche in Deutschland

Ein neues Feature soll das Weihnachtsgeschäft auf dem deutschen Markt noch einmal ankurbeln: Ebay hat nun seine neue Bildersuche für hiesige Kunden gestartet. Damit soll die Suche nach dem Wunschprodukt noch einfacher werden.

© Twin Design / Shutterstock.com

Ab sofort steht deutschen Ebay-Shoppern eine neue Funktion zur Verfügung, die ihnen dabei helfen soll, Wunschprodukte noch einfacher und schneller zu finden. Wie der Online-Marktplatz nun bekannt gegeben hat, handelt es sich bei der Neuerung um eine Bildersuche in der hauseigenen App, die sich sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen lässt.

Der Start des neuen Features kommt dabei nicht unbedingt überraschend, denn bereits im Juli hatte Ebay eine ähnliche Funktion für ein visuelles Shoppingerlebnis angekündigt. Damals hieß es, dass die Bildersuche, bei der man Bilder von Ebay-Angeboten für die Suche nach vergleichbaren Produkten nutzen kann, in mehreren Märkten wie etwa in den USA und Großbritannien in den Startlöchern stehe.

Wie funktioniert die neue Bildersuche von Ebay?

Nutzer können dabei selbst aufgenommene Fotos oder Bilder aus dem eigenen Fotoarchiv im Suchfeld der Ebay-App hochladen. Das System, das auf einer automatischen Bilderkennung basiert, sucht dann nach passenden – das heißt ähnlichen oder vergleichbaren – Artikeln, die im Sortiment des Online-Marktes zu finden sind. Wie Ebay weiter ausführt, soll das hochgeladene Bild mit den Produktfotos der mehr als 1,1 Milliarden verfügbaren Ebay-Angebote abgeglichen werden. Die Nutzung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens machen eine solche Funktion erst möglich.

© Ebay

„Konsumenten begegnen neue Shopping-Inspirationen überall, auch unterwegs. Daher möchte eBay Technologien anbieten, die es den Käufern ermöglichen, auf dem eBay-Marktplatz jederzeit und von jedem Ort aus genau die Artikel zu finden, die sie suchen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dabei soll die Bildersuche auch stetig verbessert werden, indem Ebay das Nutzungs- und Suchverhalten seiner Nutzer weiter analysiert und die Ergebnisse entsprechend in die Optimierung einbringt. In den USA können Kunden die Bildersuche bereits seit Ende 2017 nutzen.