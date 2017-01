Erstellt am 23. Januar 2017

Momox: Re-Commerce-Anbieter wächst dank Internationalisierung zweistellig

Dank seinen Auslandsgeschäften und, relativ überraschend, der Fashion-Sparte kann sich Momox über ein wiederholtes Wachstum freuen. Der Umsatz betrug im letzten Jahr insgesamt 150 Millionen Euro, was einem Plus von 30 Prozent gegenüber 2015 entspricht.

© Ken Tannenbaum - Shutterstock.com

Der digitale Handel mit gebrauchten Produkten erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das bekommt vor allem Momox zu spüren, wodurch sich der Online-Händler über ein Umsatzwachstum von 30 Prozent im vergangenen Jahr freuen darf. Dabei handelt es sich laut der entsprechenden Pressemitteilung um das siebte Jahr in Folge, dass der Re-Commerce-Anbieter ein Wachstum im zweistelligen Bereich vorweisen kann. Insgesamt setzte Momox 2016 150 Millionen Euro um.

Momox-Shop.fr: Umsatzwachstum von 470 Prozent

Momox soll dieses positive Ergebnis vor allem aufgrund der Auslandsaktivitäten erzielt haben, erklärt Geschäftsführer Heiner Kroke: „Wir konnten unser Wachstum im internationalen Geschäft beschleunigen und haben vor allem im zweiten Halbjahr in Frankreich richtig nachgezogen.“ Aber auch die Fashion-Sparte hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen, denn diese soll knapp dreistellig zugelegt haben. Der meiste Umsatz wird jedoch weiterhin durch Bücher generiert, denn diese Kategorie macht 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Den Rest teilen sich CDs, Filme sowie Games.

Auch bei den hauseigenen Plattformen kann Momox nur Positives berichten: Medimops.de wuchs um 60 Prozent, das Fashion-Verkaufsportal Ubup.com um 100 Prozent und die französische Momox-Variante Momox-Shop.fr sogar um stolze 470 Prozent. Dementsprechend soll auch in diesem Jahr der Fokus auf das dortige Wachstum mithilfe von Marketing-Investments und Relaunches gelegt werden. Nach Geschäftsführer Kroke könnte sich Momox aber auch in diesem Jahr weiter ausbreiten: “Internationalisierung ist ein wichtiges Thema für uns, deshalb denken wir darüber nach, noch dieses Jahr in ein zusätzliches Land zu expandieren.”