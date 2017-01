Google-Mutter Alphabet und PayPal wachsen – verhaltene Reaktionen

Sowohl die Google-Mutter Alphabet als auch der Zahlungsdienst PayPal durften in der vergangenen Nacht durchaus gelungene Zahlen vorlegen. So konnten beispielsweise beide Unternehmen wachsende Gewinne in ihren Bilanzen ausweisen. Dennoch scheinen die Brancheninsider nicht zufrieden.

© Ollyy – shutterstock.com

Google: Alphabet wächst – aber nicht genug

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, kann im Zuge der aktuellen Bilanz ein recht ordentliches Wachstum vorweisen: Wie Golem berichtet, war Alphabet im vierten Quartal 2016 in der Lage, seinen Umsatz auf 26,06 Milliarden US-Dollar zu steigern. Dieser Wert liegt sogar über den Prognosen der Analysten: Diese schätzten den Umsatz auf 25,26 Milliarden US-Dollar. Auch was den Gewinn angeht, konnte eine Steigerung verzeichnet werden: Der Nettogewinn von Alphabet wuchs im letzten Quartal 2016 von 4,92 Milliarden US-Dollar (7,06 US-Dollar je Aktie) im Vorjahr auf 5,33 Milliarden US-Dollar (7,56 US-Dollar je Aktie).

Dennoch sind die Analysten alles in allem nicht zufrieden, denn der Gewinn – und darum geht es letztendlich – stieg nicht in dem Maße, das anvisiert war. Nachbörslich verlor die Aktie und sank zwischenzeitlich auf 834 US-Dollar.

Wie Golem weiter schreibt, könnte aus der aktuellen Bilanz geschlussfolgert werden, dass das Wachstum von Alphabet „im Kerngeschäft nicht mehr so stark sein wird“. Und das, obwohl im wichtigsten Sektor, nämlich im Bereich der Werbeanzeigen, ein Umsatzwachstum um stolze 17,4 Prozent auf insgesamt 22,4 Milliarden US-Dollar vorgelegt werden konnte.

Auch PayPal wächst – aber die Aussichten sind verhalten

Neben Google bzw. der Google-Mutter Alphabet hat in der vergangenen Nacht auch PayPal seine Zahlen präsentiert. Laut Handelsblatt kann auch der Zahlungsdienstleister eigentlich recht zufrieden sein, denn er ist zum Teil stark gewachsen: Im Weihnachtsquartal 2016 konnte das Unternehmen seine Erlöse um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden US-Dollar anheben. Dies kann unter anderem auch auf den wachsenden Zuspruch durch die Nutzer zurückgeführt werden, denn die Zahl der aktiven PayPal-Konten stieg um zehn Prozent auf 197 Millionen.

Auch der Gewinn lag über den Werten aus dem Vorjahreszeitraum: Wurde im vierten Quartal 2015 noch ein Überschuss von 367 Millionen Dollar angegeben, lag er in Q4 2016 bei 390 Millionen. Wie finanzen.net schreibt wuchs der Jahresumsatz von PayPal von 9,2 Milliarden US-Dollar auf 10,84 Milliarden US-Dollar. All diese Ergebnisse von PayPal lagen demnach „im Rahmen der Markterwartungen“. Und dennoch musste die Aktie nachbörslich einen kleinen Einbruch um zwei Prozent hinlegen. Der Grund: Die Aussichten, die PayPal gibt, könnten rosiger sein. Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von „lediglich“ 15 bis 17 Prozent in Aussicht – nicht genug, um die Analysten in Freudentänze ausbrechen zu lassen.