Top Jobs: Zalando, Mytoys und SportScheck

Wir haben wie jede Woche drei neue interessante Jobangebote aus dem Bereich E-Commerce für Sie herausgesucht, falls Sie sich für einen dortigen Berufseinstieg bzw. -wechsel entscheiden sollten. In dieser Woche suchen Zalando, Mytoys und SportScheck neue Mitarbeiter für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Zalando sucht einen Lead Fotostudio (m/w) in der Zalando Lounge

Der Online-Modehändler Zalando sucht einen Fotostudioleiter für die Zalando Lounge in Berlin.

Der Teamleiter zeichnet sich für die Zalando-Lounge-Fotoproduktion verantwortlich, bestehend aus Model- und Produktstudio. Er übernimmt auch die disziplinarische Führung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter und führt regelmäßig konstruktive Feedback-Gespräche mit ihnen. Die Erstellung strategischer Konzepte und übersichtlicher Reportings wird ebenfalls übernommen. Man soll für eine reibungslose Kapazitätsplanung sorgen und die Prozesse, Qualität und Produktivität stets im Auge behalten. Die Überwachung von verschiedenen KPI sowie die Erstellung und Umsetzung von Optimierungsansätzen, die den Gesamtbereich voranbringen, sind außerdem Bestandteile dieses Jobs bei Zalando.

Für den Job als Leiter des Fotostudios sind mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position notwendig. Erfahrungen in einer Fotoproduktion sind von Vorteil. Organisation und Planung sollten zu den Stärken zählen. Man sollte Freude an der fachlichen Leitung eines Teams, fundierte Erfahrung in der disziplinarischen Mitarbeiterführung mitbringen und mit einer klaren Kommunikation überzeugen.

Hier besteht die Möglichkeit, sich online bei Zalando zu bewerben.

Mytoys sucht einen Marketing-Manager On- & Offline (m/w)

Der Online-Spielzeughändler Mytoys sucht einen Marketing-Manager sowohl für den On- als auch den Offline-Kanal. Der Einsatzort befindet sich Berlin.

Als Marketing-Manager ist man unter anderem für die inhaltliche Gestaltung der Marketing-Maßnahmen des Multishop-Konzepts verantwortlich. Der Fokus soll dabei auf Kampagnen liegen, die mehr als einen Shop betreffen und sowohl online (Onsite & E-Mail) als auch offline (vor allem Print) gespielt werden. Hierfür werden attraktive Formate und inhaltliche Themen benötigt. Für das Monitoring und die Bewertung der Kampagnen arbeitet der Marketing-Manager eng mit dem CRM-Team zusammen.

Welche Anforderung stellt Mytoys an den Bewerber? Grundsätzlich ist ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium im Bereich Kommunikationswissenschaften, Medienwirtschaft, Journalismus oder eine vergleichbare Ausbildung notwendig. Ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der Zielkunden und die Fähigkeit, hieraus Ideen für aufmerksamkeitsstarke Kampagnen zu entwickeln, ist ebenfalls gefragt. Der Bewerber sollte ein kreatives Händchen für zielgruppengerechtes und treffsicheres Texten und ein Auge für visuelle Gestaltung haben. Berufserfahrung im E-Commerce-Marketing oder vergleichbare relevante Vorerfahrungen werden sehr gern gesehen.

Die Stelle ist auch in Teilzeit möglich. Hier befindet sich die vollständige Online-Ausschreibung – inklusive der Möglichkeit, sich bei Mytoys zu bewerben.

SportScheck sucht einen E-Commerce-Manager Shop & Newsletter Campaign (m/w)

Der Online-Sportartikelhändler SportScheck sucht einen E-Commerce-Manager für die Zentrale in Unterhaching.

Der E-Commerce-Manager konzeptioniert und erstellt Newsletter, analysiert deren Erfolg und leitet daraus stets Optimierungen ab. Er plant Kampagnen für den Online-Shop und setzt diese auch um. Zusätzlich werden das Briefing der Grafik, der CMS-Pflege sowie die Absprache mit allen Beteiligten übernommen. Das Monitoring und die Auswertung gehören ebenfalls zu den Aufgaben des E-Commerce-Managers.

Grundlegend sind ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung und erste Erfahrungswerte im Direktmarketing notwendig. Der Bewerber sollte ein gutes Gespür für Style und Trends haben, Verantwortung für Sortimente und Themen übernehmen können und sehr gute, analytische und organisatorische Fähigkeiten mitbringen.

Wer Interesse daran zeigt, bei SportScheck durchzustarten, kann sein Glück über diesen Link versuchen.