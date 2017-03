Top Jobs: Aldi, SendCloud und WorldOfBeer.com

Dieses Mal in unseren Top Jobs vertreten: Die Discounterkette Aldi, das Versand-Tool SendCloud und die Seite WorldOfBeer.com mit einem sehr speziellen Job-Angebot.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Aldi sucht einen IT-Projektmanager (international) E-Commerce (m/w)

Die Discounterkette Aldi will neue Strukturen schaffen, sich mehr als Omnichannel-Händler etablieren und sich dementsprechend darauf vorbereiten, wenn Konsumenten zukünftig verstärkt Lebensmittel im Internet kaufen. Deswegen sucht Aldi unter anderem einen IT-Projektmanager für den Bereich E-Commerce. Der Arbeitsplatz befindet sich in Essen.

Der IT-Projektmanager übernimmt die Verantwortung für IT-Projekte – hauptsächlich im Bereich der international eingesetzten E-Commerce-Systeme von Aldi. Er analysiert, definiert und visualisiert Anforderungen und stimmt diese mit Anwendern sowie Entscheidern ab. Die Entwicklung von Lösungskonzepten und Erstellung von Pflichten- und Lastenheften wird ebenfalls vom IT-Projektmanager übernommen. Dieser repräsentiert Aldi gegenüber Lieferanten und Dienstleistern, wählt diese aus und leistet Unterstützung bei der Vertragsgestaltung. Die Steuerung der Projektbeteiligten bis zum erfolgreichen Projektabschluss und die Konzeption, Organisation und Leitung von Anwenderschulungen gehören ebenfalls zum Alltag des IT-Projektmanagers. Schlussendlich ist er zuständig für den 3rd-Level-Support der verantworteten Systeme und arbeitet an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Systemlandschaft mit.

Dem umfangreichen Aufgabenkatalog entsprechend fällt auch das Anforderungsprofil recht üppig aus. Grundsätzlich sollten ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik beziehungsweise ein vergleichbarer Studienabschluss sowie Erfahrungen in der Durchführung von IT-Projekten mitgebracht werden. Praxiserfahrung in der Einführung und im Betrieb von E-Commerce-Systemen (z. B. IBM WebSphere Commerce, Oracle Commerce, SAP hybris, Magento, OXID eshop) im internationalen B2C-Umfeld sollte ebenfalls vorhanden sein – genauso wie umfangreiches Wissen über E-Business-Prozesse, idealerweise in Verbindung mit dem stationären Handel (Omni-Channel). Fachkenntnisse und Erfahrung in der Anbindung von Einkaufs- und Warenwirtschaftssystemen, Fulfillmentsystemen, CRM- und BI-Systemen sowie Interesse an digitalen Plattformen und innovative Web- / E-Commerce-Technologien sollten das Profil abrunden.

Die vollständige Stellenausschreibung befindet sich hier. Dort kann man sich auch online bewerben.

SendCloud sucht einen Business Development Manager (m/w) Österreich

Das Versand-Tool SendCloud sucht einen Business Development Manager in München, der für das Land Österreich zuständig ist.

Der Business Development Manager soll die Interessenten identifizieren, akquirieren und betreuen sowie die Bedürfnisse von Interessenten als auch Bestandskunden identifizieren und analysieren. Erfolgreiche New-Business-Strategien sollen entwickelt werden. Auch der Beziehungsaufbau, das aktive Kontaktmanagement und das Networking bei Neu- und Bestandskunden übernimmt der Business Development Manager. SendCloud muss aktiv auf Fachmessen und Events vermarktet werden. Zudem betreut der Business Development Manager Kooperationspartnerschaften und entwickelt diese auch weiter.

Der Bewerber sollte in jedem Fall ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung beziehungsweise relevante Erfahrung vorweisen können und sich bestens mit den österreichischen Marktbedingungen auskennen. Erfahrungen im B2B-Vertrieb sind von Vorteil. Begeisterung für Kundengespräche, die Fähigkeit, aktiv zuhören zu können, aber auch Spaß beim Kundenkontakt und bei der Neukunden-Akquise sollten ebenfalls vorhanden sein.

Wer sich bei SendCloud bewerben möchte, hat an dieser Stelle die Möglichkeit dazu.

WorldOfBeer.com sucht einen Bierpraktikanten (m/m)

Sie gönnen sich gerne eine Tube Flüssigbrot und sind dem Bölkstoff dementsprechend nicht abgeneigt? Perfekt, denn zum Abschluss haben wir eine besondere Stellenausschreibung parat. Die Seite WorldOfBeer.com sucht einen Praktikanten, der um die Welt reist und die verschiedensten Biersorten testet – und dafür auch noch bezahlt wird!

Was bei diesem Job im Vordergrund steht, dürfte zweifelsfrei klar sein: der Test unzähliger Hopfentee-Sorten. Eine hohe Bier-Leidenschaft sollte also in jedem Fall vorhanden sein, sonst könnte es auf Dauer schwierig werden. Dabei setzt WorldOfBeer.com insbesondere auf Leute, die ihre Erfahrungen gerne und ausgiebig über Social-Media-Plattformen teilen. Es werden sowohl Fotografen, Blogger als auch Twitter-Profis gesucht, die stets über das Geschehen berichten. Gleichzeitig sollte man offen gegenüber Menschen im „Real Life“ sein und hier ebenso problemlos agieren können.

Es ist Eile geboten, denn man kann sich nur noch bis Sonntag, dem 26. März, für das Bierpraktikum bewerben – und zwar hier.