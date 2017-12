Erstellt am 22. Dezember 2017

Top Jobs: Real.digital, Hornbach und Mrs. Sporty

Die letzten Top Jobs des Jahres 2017 halten neben der neuen Ausbildung Kauffrau/Kaufmann E-Commerce noch Stellengesuche von Hornbach und Mrs. Sporty bereit.

Ausbildung Kauffrau/ Kaufmann im E-Commerce bei Real.digital

Real möchte eine Ausbildung zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann im E-Commerce in Düsseldorf vergeben.

Gerade erst wurde der offizielle Ausbildungsberuf „Kauffrau/Kaufmann im E-Commerce“ bekannt gegeben, da ist Real.digital schon auf der Suche nach entsprechenden Azubis. Die Ausbildung verspricht abwechslungsreiche Einsätze im Bereich E-Commerce, einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen des hauseigenen Online-Shops sowie die Mitarbeit an verschiedenen Projekten, um alle relevanten betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge zu erlernen. Der neue Azubi unterstützt das Category Management beim Einkauf von Artikeln und der Knüpfung neuer Lieferantenkontakte und wirkt an der Optimierung und Weiterentwicklung der Real-Prozesse im logistischen Bereich mit.

Wer sich für diese Ausbildung interessiert, sollte ein gut abgeschlossenes Abitur oder Fachabitur vorweisen können, gute Fähigkeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mitbringen und Spaß an neuen Technologien sowie ein persönliches Interesse am Online-Handel haben. Gute analytische und kommunikative Fähigkeiten sind ebenso wünschenswert wie die Fähigkeit, auch mal über den Tellerrand hinauszublicken.

Interessenten können sich direkt bei Real für die Ausbildung bewerben.

Hornbach sucht einen Online Shop Manager (w/m)

Für den Standort Neustadt an der Weinstraße möchte Hornbach einen Online Shop Manager einstellen.

Der neue Online Shop Manager der Baumarktkette wirkt aktiv am Ausbau und der Weiterentwicklung des eigenen Online-Shops mit, übernimmt dabei sämtliche Konzeption, Planung und Durchführung von Projekten, leitet Ideen und Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich der Usability & Customer Journey ab und entwickelt umsatzsteigernde Features für das Frontend der hauseigenen (mobilen) Website. Dabei arbeitet der künftige Mitarbeiter eng mit angrenzenden Fachabteilungen zusammen, unterstützt das Team bei der Abnahme von frisch entwickelten Webshop-Features und führt regelmäßige Wettbewerbsanalysen sowie Trend-Screenings durch.

Bewerber sollten ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, Digitale Medien oder in einem vergleichbaren Studiengang haben, außerdem mehrjährige Berufserfahrung im E-Commerce, Online-Handel oder agilem Produktmanagementumfeld mitbringen und ein gutes Verständnis im Hinblick auf die Beurteilung von Usability, Navigation, Customer Journey und Design im Webshop-Umfeld vorweisen können.

Bewerber können sich an dieser Stelle bei Hornbach bewerben.

Mrs. Sporty sucht einen Digital Marketing Manager (m/w)

Die Frauenfitnesskette Mrs. Sporty sucht einen Digital Marketing Manager in Berlin.

Der neue Digital Marketing Manager bei Mrs. Sporty wird Teil des Marktingteams und verantwortet darin die Konzeption, Steuerung und Optimierung von Kampagnen, übernimmt die strategische und operative Steuerung der Online Marketing Aktivitäten und leitet die Kanäle SEA, Onsite, Offsite, Facebook Ads, Mailings, Affiliate inkl. der Auswertung relevanter KPIs und die Erstellung von Reportings. Er oder sie betreut, koordiniert und optimiert sämtliche Website-Aktivitäten in Kooperation mit den externen Dienstleistern, übernimmt das allgemeine kanalübergreifende Projektmanagement sowie die fachspezifische Betreuung und Beratung der Franchisepartner und ist für den Aufbau und die Führung des Digitalmarketing-Teams verantwortlich.

Mrs. Sporty ist auf der Suche nach Kandidaten, die ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations-/ Medienwissenschaften oder einer themenrelevanten Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen haben, mindestens fünf Jahre relevante Berufserfahrungen im Bereich Online Marketing, speziell SEA, Facebook Ads, Affiliate und Mailings vorweisen können und versierten Fähigkeiten im Umgang mit Web-Analytics, Excel und anderen Analyse-Tools haben.

Wer ein Digital Native und obendrein noch sport- und fitnessbegeistert ist, kann sich hier bei Mrs. Sporty für den Posten des Digital Marketing Managers bewerben.