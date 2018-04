StartUp-Ökosysteme: München landet erstmals in der Liste der weltweit wichtigsten Standorte

In der aktuellen Ausgabe des „Global StartUp Ecosystem Reports“ befindet sich erstmals auch München. Damit zählt die bayerische Hauptstadt, neben Berlin und Frankfurt am Main als weitere Vertreter aus Deutschland, zu den wichtigsten StartUp-Standorten weltweit.

© franz12 - Shutterstock.com

Erfreuliche Nachrichten für München: Die bayerische Hauptstadt hat es zum ersten Mal überhaupt in die Ökosystem-Studie „Global StartUp Ecosystem Report 2018“ geschafft. Damit befindet sich nun München, neben Berlin und Frankfurt am Main als weitere deutsche Vertreter, in der Liste der wichtigsten StartUp-Standorte überhaupt. Ermittelt und veröffentlicht wurde die Studie von StartUp Genome sowie dem Global Entrepreneurship Network – „basierend auf Daten von über 10.000 GründerInnen in 45 Städten“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Wie es München in die Liste geschafft hat

Begründet wird die Tatsache, warum es München in die Liste der besten StartUp-Ökosysteme geschafft hat, unter anderem mit der Bedeutung der Stadt, wenn es um Bereiche wie FinTech, Healthcare und Mobility/Advanced Manufacturing/Robotics geht. Immer mehr Venture Capital wird beispielsweise in diese Sektoren gesteckt und der Bereich ‚Healthcare and Life Sciences‘ allein vereint mittlerweile mehr als 350 Unternehmen aus München.

„Das Münchner StartUp-Ökosystem besteht aus weltweit renommierten Unternehmens-Partnern, einem ausgedehnten Netzwerk der Finanz-Industrie, exzellenter Infrastruktur und führenden Universitäten in Deutschland und Europa“, erklärt Gabriele Böhmer, Leiterin des offiziellen StartUp-Portals für München namens Munich StartUp. „Eine Lebensqualität, die zu der höchsten der Welt zählt, rundet das Profil von München ab.“ Außerdem spielen dabei auch die Ludwig-Maximilians-Universität, die Technische Universität und die Hochschule München mit seinen Entrepreneurship Centern eine entscheidende Rolle.

Ausrichtung des aktuellen Reports

Mithilfe des „Global StartUp Ecosystem Reports“ sollen die Standorte ermittelt werden, die StartUps das beste Wachstumspotenzial bieten und gleichzeitig als Ökosystem bestmöglich funktionieren. Das Hauptaugenmerk liegt in der aktuellen Studie auf den folgenden vier Bereichen: Advanced Manufacturing & Robotics, Agtech & New Foods, A.I. Big Data & Analytics und Blockchain.

Der vollständige „Global StartUp Ecosystem Report 2018“ kann an dieser Stelle kostenfrei nach der Eingabe einiger Kontaktdaten heruntergeladen werden.