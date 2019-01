â€žVerspÃ¤tungsschalâ€œ fÃ¼r 7.550 Euro auf Ebay versteigert

Am 6. Januar dieses Jahres twitterte die Journalistin Sara Weber ein Foto eines Schals, den ihre Mutter gestrickt hatte. Das Besondere an dem Werk: Die Mutter hatte sich bei dem Muster an der Verspätung ihrer Bahn, die sie zur Arbeit nimmt, orientiert. „Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten“, erklärte Weber in ihrem Post.

Der Schal ging schnell im Netz viral, wurde von den Twitter-Nutzern als „beste tragbare Infografik“ oder auch „Mahnschal“ bezeichnet. Der Tweet sammelte über 6.000 Retweets und wurde über 22.000 Mal mit „Gefällt mir“ markiert.

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) 6. Januar 2019

7.550 Euro für die Bahnhofsmission

Danach stand die Frage im Raum, was mit dem 1,50 Meter langen Schal passiert. Sara Weber erklärte daraufhin, dass ihre Mutter sich entschieden habe, den Schal zugunsten der Bahnhofsmission zu versteigern. Wie Sara Weber am vergangenen Montag dann auf Twitter mitteilte, erreichte das Strickwerk auf Ebay 7.550 Euro. „Damit hätten wir niemals gerechnet“, schreibt Weber.

Bei der Bahnhofsmission sorgte die Nachricht über die Geldspende für positive Resonanz: „Wir sind sehr begeistert und sehr dankbar! Was für eine tolle Aktion!“, schrieb die Organisation. Man könne mit dem Geld nun vielen Menschen helfen.