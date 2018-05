Erleichterter Einstieg in den Online-Handel: PayPal bringt „Business in a Box“ nach Deutschland

Mit seinem Starterpaket „Business in a Box“ will PayPal kleinen und mittelständischen Unternehmen Hilfe beim Einstieg in den E-Commerce leisten. Das Angebot beschänkte sich bisher auf den US-amerikanischen Markt – kommt nun jedoch auch nach Deutschland.

© JHVEPhoto - Shutterstock.com

PayPal will kleinen und mittelständischen Unternehmen stärker unter die Arme greifen und ihnen den Einstieg in den Online-Handel erleichtern. Deswegen bietet das Payment-Unternehmen sein Starterpaket namens „Business in a Box“, das vor knapp einem Jahr für den US-amerikanischen Markt vorgestellt wurde, nun auch hierzulande an und arbeitet hierfür mit 1&1 und EMarketing zusammen.

„Wir wollen kleine und mittelständische Händler dabei unterstützen, ihr Geschäft erfolgreich zu betreiben und gemeinsam mit uns zu wachsen“, erklärt Frank Keller, Geschäftsführer PayPal Deutschland, Österreich und Schweiz. „Mit unserer Bezahllösung PayPal Plus und der Kooperation mit PaketPlus haben wir in den vergangenen Jahren bereits Angebote für diese Zielgruppe geschaffen.“ Business in a Box ist nun Keller zufolge ein weiterer „Schritt in diese Richtung.“

© PayPal

Was Business in a Box in Deutschland bereithält

Mit Business in a Box richtet sich PayPal nicht nur an Unternehmen, die einen Start im E-Commerce in Angriff nehmen wollen, sondern auch an die, die gerade ins Online-Geschäft eingestiegen sind. Das Service-Paket umfasst dabei verschiedene Angebote für Shopsoftware, Payment, Buchhaltung und Marketing. Voraussetzung für die Nutzung von Business in a Box ist ein PayPal-Geschäftskonto.

Konkret sind im Paket unter anderem der „1&1 eShop“, mit dem Online-Shops mithilfe von Design-Vorlagen erstellt werden können, und die „1&1 Online-Buchhaltung“ enthalten. Abgerundet wird das Angebot durch „EMarketing“, also automatisierte Marketing-Kampagnen für Google Shopping, Social Media und Co., und dem erwähnten PayPal Plus, das nicht nur PayPal als Payment-Lösung bereithält, sondern zusätzlich auch Rechnung, Lastschrift und Kreditkarte.

Das folgende Video hat PayPal zum Start von Business in a Box in den USA veröffentlicht: