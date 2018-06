Erstellt am 04. Juni 2018

Probleme mit Visa sorgen für teils chaotische Zustände

Am vergangenen Freitag kam es anscheinend länderübergreifend zu erheblichen Problemen beim Bezahlen. Kunden des Kreditkartenunternehmens Visa hatten das Nachsehen. Und auch Händler zeigten sich wenig glücklich.

© Vastram / Shutterstock.com

Der Start ins Wochenende ist Visa wenig geglückt: Denn der Zahlungsdienst hatte mit weiträumigen Problemen in mehreren Ländern zu kämpfen. Bereits am Freitagvormittag ließ das Unternehmen über den Kurznachrichtendienst Twitter (sowohl mit dem deutschen als auch dem europäischen Account) verlauten, dass es Störungen gibt, die die „Visa Transaktionen in Europa“ beeinflussen:

Eine Störung beeinflusst gerade die Abwicklung einiger Visa Transaktionen in Europa. Wir untersuchen den Fall and arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu lösen. — Visa Deutschland (@Visa_DE) 1. Juni 2018

Nach Angaben von Heise Online war wohl ein nicht näher beschriebener Hardware-Fehler Grund für die Ausfälle. „Einen unbefugten Angriff auf das System als Ursache schloss das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber dem Fernsehsender BBC aus“, heißt es dort.

Twitter: Kunden berichten von Ausfällen

Weil Kunden ihre Einkäufe in Supermärkten, in Restaurants oder auch an Tankstellen nicht haben zahlen können, soll es teilweise zu „chaotischen Zuständen“ gekommen sein. Mit Verweis auf BBC wird weiter berichtet, dass sich auch Geschäftsinhaber wenig erfreut über die Störungen gezeigt haben, „weil einige Kunden ihren Einkauf abbrachen oder gar nicht erst begannen“ und es somit auch zu Umsatzverlusten gekommen sei.

Auf Twitter machten betroffene Kunden auf die Störungen aufmerksam und berichteten von den Vorfällen. Dabei wurde zum Teil auch eine fehlende Kommunikation und mangelnder Kundenservice kritisiert:

Das Problem besteht seit mindestens 14:00 Uhr, also schon sechs Stunden. Im hiesigen #Marktkauf wurde darauf hingewiesen, das Zahlungen mit Kreditkarte derzeit nicht möglich sind. #Visa — Konrad Seidel (@KonradSeidel) 1. Juni 2018

So ein Mist, ich habe auch ne #Visa Karte. Glücklicherweise funktioniert ja im Fall der Fälle noch die EC Karte in Deutschland und fast überall in Europa. — Anke (@PepA_2907) 2. Juni 2018

#Visa bei Lidl immer noch gestört. Von #mastercard gerettet. Lohnt sich halt immer 2 Karten dabei zu haben. 💸🤑 — Schakke Liene (@docolix) 1. Juni 2018

Welche Länder von den Visa-Störungen genau betroffen waren, ist nicht bekannt. Am Samstag erklärte das Kreditkartenunternehmen die Störungen via Twitter offiziell als behoben und bat um Entschuldigung.