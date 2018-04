Die Konferenz für Affiliate-Marketing: TactixX am 15. Mai in München

Am 15. Mai findet in der Alten Kongresshalle in München die zwölfte Ausgabe der Affiliate-Marketing-Konferenz TactixX statt. Zum ersten Mal überhaupt wird auch der PerformixX-Award an die besten Unternehmen im Bereich Display Performance verliehen.

© Rawpixel.com - Shutterstock.com

Bereits zum zwölften Mal veranstaltet die Oliro GmbH ihre Affiliate-Marketing-Konferenz TactixX powered by Explido iProspect, die in diesem Jahr am 15. Mai in der Alten Kongresshalle in München stattfinden wird. Dort treffen sich Affiliates, Online-Händler sowie Marketing-Vertreter, um praxisnahen Vorträgen zu lauschen und sich über aktuelle Themen auszutauschen.

Zu den Gegenständen, die während der TactixX im Mittelpunkt stehen werden, zählen unter anderem die Umsetzung von Kampagnenzielen, Strategien für erfolgreiches Affiliate-Marketing und Social Commerce. Über die Themen werden diverse Speaker informieren – darunter Robert Klipp und Dirk Kreuter von My Best Concept, die gemeinsam die Keynote präsentieren werden, Benno Schwede von der Pepper Media Holding sowie Daniel Jiménez y Winkelmann von Facebook.

Verleihung der PerformixX-Awards im Vorfeld

Erstmals wird am Vortag der eigentlichen TactixX im Rahmen des Speaker- und Sponsorendinners die Verleihung der PerformixX-Awards stattfinden. Dort werden die besten Unternehmen im Bereich Display Performance ausgezeichnet, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Eine 30-köpfige Jury ermittelt hierbei die Gewinner in den Kategorien „Bestes Netzwerk“, „Beste Agentur“ und „Bester Advertiser“.

„Auch dieses Jahr konnten wir mit dem PerformixX Award unser Portfolio einmal mehr erweitern“, findet René Roth, Veranstalter der TactixX. „Die Kombination aus Award-Verleihung am Vorabend, dem Konferenztag und der abschließenden Abendveranstaltung Affiliate NetworxX, bietet unserer Zielgruppe den perfekten Mix aus Wissenstransfer und Networking.“

Das jeweilige Ticket umfasst nicht nur sämtliche Vorträge, Panels, Workshops und die Abendveranstaltung Affiliate NetworxX, sondern auch ein umfangreiches Verpflegungsangebot – inklusive Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Getränke sowie Cocktails und Pizza am Abend. Mit dem Code onlinehaendler erhalten unsere Leser zudem 15 Prozent Rabatt auf die Tickets. Das Angebot ist auf 20 Stück begrenzt.

