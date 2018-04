8. Shopware Community Day in neuer Location

Der Shopware Community Day findet am 18. Mai 2018 erstmals nicht im Münsterland, sondern in Duisburg statt. Die große Nachfrage machte einen Standort-Wechsel nötig. Besucher freuen sich neben Shopware-Neuigkeiten auf mehr als 20 Speaker und etwa 40 Aussteller.

© Shopware (Bild aus dem Vorjahr)

Welche Relevanz der Shopware Community Day als Branchen-Treffpunkt mittlerweile erlangt hat, belegt dessen Standortwechsel: Der nunmehr achte SCD findet am 18. Mai nicht mehr im heimischen Münsterland in Ahaus statt, sondern im Landschaftspark Duisburg-Nord. Im vergangenen Jahr war die Kapazitätsgrenze mit 1.600 Besuchern erreicht. In Duisburg hat man Platz für 2.500 Gäste. Die dürfen sich auf ein buntes Programm freuen – und traditionell auf die Neuerungen der neuen Shopware-Version.

Hochkarätiges Speaker-Feld

Diese wird CEO Stefan Hamann wie immer in seiner Eröffnungs-Keynote vorstellen. Die entsprechenden Shopware-Fachkräfte gehen in der Folge in Einzelvorträgen auf die Details ein. Aber auch darüber hinaus bietet das Speaker-LineUp eine bunte Mischung aus harten Fakten und spannenden Einblicken von außen. Dr. Frederik G. Pferdt, Chief Innovation Evangelist bei Google, spricht genauso wie Ben Hammersly von Wired, Markus Fuchs von PayPal oder Martin Meinert von Amazon Pay. Insgesamt sind über 20 Speaker vor Ort, außerdem etwa 40 Aussteller, darunter DHL, Klarna, Hermes und Real.de.

„Beyond Horizon“

Das diesjährige Motto lautet „Beyond Horizon“. Es soll um die technologischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Trends gehen, die den digitalen Handel in Zukunft bestimmen. „In einer Branche, in der technologische Fortschritte schnell und disruptiv funktionieren, ist es wichtig, regelmäßig den Blick vom Alltäglichen zu heben und über den Tellerrand hinaus zu denken. So wollen wir mit unserer Community schon heute über den E-Commerce von morgen nachdenken“, so Shopware-Vorstand Sebastian Hamann.

Interessierte sollten sich schnell ihre Tickets sichern. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass der Shopware Community Day relativ schnell ausverkauft sein dürfte.

Jetzt Tickets für den SCD sichern