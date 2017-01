Digital Tech Newsflash: Nintendo Switch: Neue Hardware-Details | Pokémon Go Nachfolger Duel | Auto prallt gegen Drohne | Nutzer wollen Note 7 behalten | Kyocera präsentiert abwaschbares Smartphone

Im Digital Tech Newsflash schauen wir heute auf die neuesten Infos zum Nintendo Switch, das nächste Pokémon-Smartphone-Spiel, die Gefahr von Drohnen für den Straßenverkehr, tatsächlich noch einmal auf das Samsung Galaxy Note 7 und Kyoceras waschbares Smartphone.

Nintendo Switch: Hardware-Details und hohe Nachfrage

Mit Switch will Nintendo wieder in die Erfolgsspur zurück und offenbar scheint das aufzugehen. 80 Prozent der zum Release verfügbaren Geräte – zum Launch will Nintendo weltweit 2 Millionen Geräte bereitstellen – sollen bereits vergriffen sein. In Japan scheint das Kontingent bald aufgebraucht zu sein, auch in Deutschland können längst mehr alle Shops die Nintendo Switch anbieten. Mit dem NES Classic Mini hat Nintendo offenbar die nötige Aufmerksamkeit generiert. Auch das Spiele-Angebot zum Launch wächst langsam. Es sind zwar direkt für den 3. November nur ein Dutzend Spiele angekündigt, insgesamt sollen sich aber bereits 80 Spiele in der Entwicklung befinden – immerhin.

Nintendo rückt zudem nach und nach mit den Spezifikationen der Konsole heraus. Auf der offiziellen Webseite wurden nun die Hardware-Spezifikationen veröffentlicht, wie Gamestar meldet. So wird das Gerät etwa mit 3 USB-2.0-Steckplätzen ausgestattet, einer soll später ein Update auf USB 3.0 erhalten. Die Switch hat einen Helligkeitssensor, der die Bildschirmhelligkeit der Umgebung anpasst, wiegt ohne Joycons 300 Gramm und lässt sich mit microSD-Karten erweitern. Innerhalb von 3 Stunden kann man den Akku aufladen.

Pokémon Duel: Der Go-Nachfolger

Pokémon Go war für einen Sommer das größte Thema der Welt und auch, wenn der große Hype vorbei ist, die Spielerzahlen bleiben nach Entwicklerangaben auf einem recht konstanten Niveau. Grund genug für die Pokémon Company, ein weiteres Smartphone-Spiel um die digitalen Monster auf den Markt zu bringen. Pokémon Duel heißt das Spiel, war bislang nur in Japan erhältlich, ist nun aber auch auf Englisch in mehreren Ländern erschienen. Einen Deutschland-Termin gibt es noch nicht, Fans können das Spiel über Umwege aber auf das eigene Smartphone bringen. Worum geht’s? Duel ist ein digitales Brettspiel. Jeder Spieler platziert 6 Pokémon auf dem Feld, Ziel ist es, mit einem Pokémon auf einem gegnerischen Kreis zu landen. Man kann verschiedene Decks anlegen und so unterschiedliche Strategien ausprobieren. Curved hat das Spiel getestet und ist eher moderat unterwältigt. Vor allem die fehlende Langzeitmotivation wird kritisiert. Auf Youtube kann man sich einen guten Eindruck von Pokémon Duel machen.

Auto kollidiert mit Drohne

Die Bundesregierung hat strengere Regeln für die Drohnen-Nutzung in Deutschland auf den Weg gebracht und offenbar war das eine recht gute Idee. Denn wie SpOn berichtet, ist auf der A99 bei München eine Autofahrerin mit einer Drohne zusammengestoßen. Das Fluggerät war etwa 1,2 Kilogramm schwer. Verletzte gab es nicht. Die Wagenfront wurde beschädigt, als sie auf die auf der Fahrbahn stehende Drohne prallte. Der 51-jährige Pilot der Drohne meldete sich bei der Polizei. Wegen eines technischen Defekts oder eines Bedienfehlers sei die Drohne außer Sicht geflogen. Für Kritiker der unbemannten Flugobjekte dürfte das ein gefundenes Fressen sein.

Note-7-Fans wollen sich nicht trennen

Wir überlegen ernsthaft, das Galaxy Note 7 zum Maskottchen dieses wöchentlichen Newsflashs zu machen, denn seit dem Spätsommer 2016 schaffen wir es in den seltensten Fällen, das explodierende Samsung-Smartphone außen vor zu lassen. Diesmal berichtet CNBC von unverbesserlichen Hardcore-Fans des Note 7, die sich weigern, das gefährliche Gerät zurückzugeben. 96 Prozent der Telefone hätte Samsung bereits wieder zurückbekommen, doch die restlichen 4 Prozent wollen einfach nicht. In den USA soll es demnach etwa 76.000 unverbesserliche Mutige geben. Für diese zählen die Features des Note 7 mehr als die Explosionsgefahr. Es sind wahrscheinlich die einzigen, die noch wissen, was man damit neben dem Telefonieren und dem Wegwerfen noch so alles machen kann.

Kyocera Rafre: Abwaschbares Smartphone

Nach längerer Benutzungszeit sehen Smartphones meist nicht mehr ganz so schön aus und kann nicht viel mehr tun, als sie vorsichtig grob zu reinigen. Das Rafre von Kyocera freut sich allerdings über eine ausgedehnte Säuberung – mit Wasser und Seife. Es ist das zweite Kyocera-Phone, das wasser- und seifenfest ist, allerdings ist es nun auch vor Duschgel sicher. Man kann es also, wenn man das möchte, mit in die Dusche nehmen und dabei sogar benutzen, denn der Touchscreen soll auch unter Wasser funktionieren, wie TechCrunch versichert. Das Android-Smartphone für besonders reinliche Gemüter findet seinen Weg im kommenden Monat in die USA und kurz darauf wahrscheinlich auch nach Europa.