Digital Tech Newsflash: Leipzigs erster „Cybercop“ | Kein Warten auf Amazon Echo mehr | Ampeln für Smartphone-Süchtige | iPhone 8 mit kabellosem Laden? | Erster Blick auf Magic Leap

Die Leipziger Polizei aktiviert den „Cybercop“

Er wird sicherlich nicht so aussehen wie der RoboCop, doch Thomas D. kümmert sich ab sofort bei der Leipziger Polizei um alle Belange in Sachen Cyberkriminalität – und das ausschließlich. Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet, wurde D. zwölf Monate lang für die Stelle ausgebildet und gehört damit zu nur zehn Absolventen, die sich der Ausbildung im Schwerpunkt Computer- und Internetkriminalitätsdienst (CuIKD) stellten. Bis Ende dieses Jahres will die Leipziger Polizei zwei weitere Spezialisten im Einsatz haben. Die Polizei treibt die Ausbildung von diesen Kollegen voran, da Kriminelle den Behörden im Netz bislang immer mindestens einen Schritt voraus waren.

Amazon Echo: Kein Warten auf Godot mehr

Viele Technik-Fans dürfte es freuen: Amazon verkauft den Echo und den Echo Dot nun t3n.de zufolge ohne Wartezeit – zuvor konnte man sich lediglich als Interessent anmelden und hat den smarten Lautsprecher mit Glück bekommen. Jetzt sind die Geräte für rund 180 Euro für den Echo bzw. rund 60 Euro für den kleineren Echo Dot verfügbar. In den USA verkauft Amazon den Echo bereits seit zwei Jahren überaus erfolgreich. Hierzulande lief eine Testphase, in der die Bestellung nur auf Einladung möglich war.

Niederlande: Smombie-Ampeln sollen für mehr Sicherheit sorgen

Viele Menschen kommen von ihrem Smartphone einfach nicht weg – klar, es gibt immer eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht zu beantworten oder ein Spiel zu gewinnen. Doch dabei begeben sich die Smartphone-Süchtigen (in der Jugendsprache angeblich „Smombies“ genannt) in große Gefahr, da sie ihre Umwelt kaum noch wahrnehmen. Eine Kleinstadt in den Niederlanden will laut Heise Online nun den Straßenverkehr sicherer gestalten und hat LED-Streifen an Kreuzungen in den Bürgersteig eingebaut, die die Ampelphase anzeigen. So können die Smombies sehen, ob sie rot oder grün haben, auch wenn sie den Blick dafür nicht vom fesselnden Smartphone-Display reißen können. Es gibt aber auch Kritik an dieser Lösung, da sie die Menschen dazu animiere, noch weniger auf ihre Umwelt zu achten.

Apples iPhone 8 soll kabellos ladbar sein

Gerüchte über die Bauweise des neuen iPhone 8 von Apple scheinen sich zu bestätigen: Wie Cnet.de berichtet, soll das nächste Gerät der iPhone-Reihe mit kabellosem Laden ausgestattet werden. Insgesamt will Apple zudem alle physischen Tasten durch druckempfindliche Berührungspunkte ersetzen. Diese und weitere Funktionen sorgen aber dafür, dass das Einsteigermodell vom achten iPhone weiter über 1.000 Euro kosten soll.

Magic Leap: Erstes Prototyp-Foto des AR-StartUps aufgetaucht

Das von Google unterstützte StartUp Magic Leap arbeitet seit längerem an einem geheimen Projekt zum Thema Augmented Reality. Wie Google Watchblog berichtet, ist nun aber das erste Foto des neuen Geräts aufgetaucht. Der Leak dürfte bei den Investoren allerdings für Ernüchterung sorgen: Wer eine kompakte Brille erwartet hatte, wird mit einem eher klobig anmutendem Rucksack konfrontiert, der momentan in der „Eleganz“-Kategorie auf 0 von 10 Punkten kommt. An dem Rucksack sind ein AR-Headset und eventuell noch weitere Geräte angeschlossen, wie aus dem Bild herausstehende Kabel vermuten lassen.