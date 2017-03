YouTube-Video wird Viral-Hit: Mädchen trifft Roboter – oder?

Mädchen trifft Roboter und gesteht ihm seine Liebe. Das ist kein mauer Film-Plot, sondern der Video-Viral-Hit der Woche. Mit einem unglaublichen Plot-Twist.

Ein kurzes, gerade einmal 24 Sekunden langes Video auf YouTube wird im Internet gerade zum viralen Hit. Erst am Montag hochgeladen, haben mittlerweile schon eine knappe halbe Million Menschen zugesehen, wie die kleine Rayla auf der Straße einen Roboter trifft. Auf ihre freundliche Begrüßung („Hello, robot.“) erntet sie allerdings nur eisiges Schweigen. Denn was Rayna für einen Roboter hält, ist in Wirklichkeit mit bemerkenswert wenig künstlicher Intelligenz ausgestattet. Mit "Süß!" wird man Rayla und ihrem Lieblingsroboter in jedem Fall nur unzureichend gerecht. Besonders köstlich sind auch die unzähligen Kommentare unter dem Video. „Wenn Skynet angreift, zeigt ihm dieses Video.“