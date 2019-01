Google Maps jetzt mit Sprachsteuerung und Blitzerwarnung

Google erweitert den Funktionsumfang seines Karten- und Navigationsservice Google Maps. Die App lässt sich nun per Sprachbefehl steuern, in Zukunft könnte sie neben Verkehrsstörungen und Unfällen auch vor Blitzern warnen.

Seit vergangener Woche steht für Google Maps auch der Google Assistent zur Verfügung. Mit der Aufforderung „Hey Google, bring mich nach Hause“ hilft er beispielsweise beim Heimweg. Ähnlich lässt sich via Sprachbefehl auch nach Orten entlang der Route suchen oder ein neuer Stopp hinzufügen. Der Assistent kann zudem automatisch die Ankunftszeit berechnen, um sie auf Wunsch etwa Freunden und der Familie mitzuteilen. Auf Android-Geräten ist der Dienst mit Apps wie SMS, WhatsApp, Hangouts oder Telegram verknüpft. Damit können während der Navigation auch Nachrichten mündlich versendet und beantwortet werden:

