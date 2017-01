12.01.2017 – Rewe bringt Liefer-Flatrate nach Deutschland | Deutsche Unternehmen fürchten Cyberattacken | Amazon: Fußmatte sorgt für Ärger

Rewe bringt seine Liefer-Flat nach Deutschland, deutsche Unternehmen fürchten sich vor allem vor Cyberattacken und Amazon sorgt mit einer Fußmatte für Ärger in Indien. Die News im Überblick.

Rewe bringt Liefer-Flat nach Deutschland

Rewe will seinen Lieferservice einem breiteren Kundenstamm schmackhaft machen und bietet daher ab sofort eine entsprechende Flatrate an. Die günstigste Variante kostet 6,99 Euro pro Monat. Dabei kann man sich, so oft man möchte von Dienstag bis Donnerstag seine Bestellungen liefern lassen. Wer dies an allen Tagen (außer Sonntag) in Anspruch nehmen will, muss 9,99 Euro monatlich zahlen. Wer die Flatrate direkt für drei Monate bucht, kann den Preis ein wenig nach unten drücken. Die Liefer-Flat gilt dabei für jedes von Rewe angebotene Zeitfenster.

Deutsche Unternehmen fürchten Cyberattacken

Was ist nach Ansicht von deutschen Unternehmen das größte Geschäftsrisiko? Dem Risk Barometer der Allianz-Versicherung zufolge sind inzwischen Cybervorfälle auf den ersten Platz gerückt. Zu den Bedrohungen aus diesem Bereich zählen laut Heise Online Hacking, Datenschutzverletzungen, Datendiebstähle, IT-Ausfälle und auch menschliches Versagen. Vor allem bei IT- und Telekommunikationsunternehmen, aber auch bei Finanzdienstleistern und in der Luftfahrt gehören Cyberrisiken zu den gefürchtetsten Bedrohungen.

Wegen Fußmatte: Indien droht, Amazon-Mitarbeiter auszuweisen

Landesflaggen werden bekanntlich auf allerlei Krimskrams gedruckt und verkauft. Doch in Indien musste Amazon nun erfahren, dass man mit der Flagge des Landes nicht alles machen kann: Die indische Außenministerin Sushma Swaraj drohte nach Angaben von Mashable nun auf Twitter, die ausländischen Angestellten von Amazon des Landes zu verweisen. Grund dafür war eine Fußmatte im Design der indischen Flagge, die das Unternehmen zum Kauf angeboten hatte. Swaraj fordert von Amazon eine Entschuldigung und den Verkaufsstopp für alle „Produkte, die unsere Landesflagge beleidigen“. Amazon bestätigte inzwischen, dass das Produkt nicht mehr angeboten wird.