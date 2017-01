24.01.2017 – Rakuten darf bei Tolino einsteigen | Home24 übernimmt Returbo | Yahoo-Übernahme verzögert sich | Jack Ma: Alibaba ist nicht Amazon

Rakuten darf in die Tolino-Allianz einsteigen, Home24 übernimmt Returbo, Yahoo wartet weiter auf die Übernahme und Jack Ma erklärt, wieso Alibaba nicht das chinesische Amazon ist. Die News im Überblick.

Kartellamt erlaubt Rakuten-Einstieg bei Tolino

Grünes Licht vom Bundeskartellamt: Der japanische Online-Händler Rakuten kann bei der deutschen E-Reader-Allianz Tolino einsteigen, wie die Internet World meldet. Der Einstieg bringe „keine wettbewerblichen Probleme mit sich“, so Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Im deutschen E-Book-Bereich spiele Rakuten bislang keine große Rolle, das Rakuten-Angebot Kobo und entsprechende eigene Lesegräte kommen nur auf einen einstelligen Marktanteil. Die Tolino-Allianz wurde 2013 zusammen von Telekom und deutschen Buchhändlern gegründet, um vor allem Amazons Kindle Konkurrenz zu machen.

Returbo-Übernahme unter Dach und Fach

Im Dezember hatte es sich bereits angekündigt, nun ist die Übernahme des insolventen Retouren-StartUps Returbo durch das Rocket-Internet-StartUp Home24 bestätigt. Wie die Gründerszene berichtet, hat die Gläubigerversammlung der Übernahme jetzt zugestimmt. Returbo geht demnach für 17.000 Euro an Home24 – ein enttäuschender Betrag, wenn man bedenkt, dass die Crowd insgesamt rund eine Million Euro in das Retouren-StartUp gepumpt hatte. Die Crowdinvestoren werden bei dem Deal wohl leer ausgehen, habe der Insolvenzverwalter Torsten Martini erklärt.

Yahoo-Übernahme gerät ins Stocken... wieder einmal

Die Übernahme des Internet-Pioniers Yahoo durch Verizon geht offenbar nicht so einfach über die Bühne wie gedacht. Zwar wurde bereits ein Abschluss des Deals und der neue Name für den Rest von Yahoo, den Verizon nicht übernimmt, verkündet, doch nun gerät alles wieder ins Stocken. Laut Spiegel Online werde die Übernahme des Kerngeschäfts nicht mehr in diesem Quartal stattfinden – man arbeite immer noch an dem Abschluss der Übernahme. Immerhin konnte Yahoo nochmal steigende Zahlen präsentieren und damit die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Jack Ma: Alibaba ist nicht das chinesische Amazon

Der chinesische Internet-Konzern Alibaba wird häufig als „das chinesische Amazon“ beschrieben, doch diese Beschreibung liegt weit daneben – meint zumindest Alibaba-Chef Jack Ma. Die Unternehmen hätten lediglich gemeinsam, dass sie in den 1990ern gegründet wurden und ihre Namen mit A beginnen, so Ma laut Entrepreneur.com. Er betrachte Amazon als Imperium und Alibaba als Ökosystem. Sein Unternehmen ermögliche es anderen Menschen, es mit großen Unternehmen aufnehmen zu können. „Wir glauben, dass wir mit unserer Technologie jedes Unternehmen unterstützen können, Amazon zu werden“, so Ma.