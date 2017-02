Video der Woche: Edeka und die Geschichte von Eatkarus

Ein altes Sprichwort sagt „Du bist, was du isst“. Edeka hat in seinem Werbespot diese Aussage ein wenig umgedreht („Iss wie der, der du sein willst.“) und eine schöne kleine Geschichte darum gesponnen. In dem Spot, der die Geschichte von Eatkarus erzählt, geht es um einen Jungen, der vom Fliegen träumt. Dumm nur, dass alle Menschen (und offenbar Tiere) in der Welt einen grauen, einheitlichen Schleim essen und kugelrund geformt sind.

Der Flugversuch gelingt erst, als Eatkarus beobachtet, wie Vögel frische Beeren fressen und sich fortan auch so ernährt. Die Folge ist natürlich ein deutlicher Gewichtsverlust. Nebenbei streut Edeka noch die unterschwellige Botschaft ein, dass man seine Träume verfolgen muss, egal, was die Menschen um einen herum sagen. Denn Eatkarus wird bei seinen Flugversuchen immer wieder von anderen Kindern ausgelacht. Aber sehen Sie selbst – in unserem Video der Woche: