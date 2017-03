17.03.2017 – HelloFresh macht weiter Verlust | Delivery Hero will Foodpanda-Märkte abschlagen | Conrad stärkt B2B-Aktivitäten | Media Markt weist Literpreis für Druckertinte aus

HelloFresh rechnet für 2017 mit hohen Verlusten, Delivery Hero will bis Ende April sechs Foodpanda-Märkte verkaufen oder schließen, Conrad hat seinen neuen B2B-Dienst Marketplace vorgestellt und Media Markt hat gezeigt, wie teuer Druckertinte wirklich ist.

HelloFresh rechnet für 2017 mit Verlusten

Kochboxen-Versender HelloFresh geht auch für das Jahr 2017 von hohen Verlusten aus, so die WirtschaftsWoche in einer Vorabmeldung. Das Unternehmen investiere „weiter stark in Wachstum und Marketing, „wodurch das operative Ergebnis weiterhin negativ bleiben wird“, heißt es in einem internen Papier. Unternehmens-Chef Dominik Richter bestätigte dies gegenüber der WirtschaftsWoche. Zudem hatte Hello Fresh im April 2016 ein Gesellschaftsdarlehen von Rocket Internet in Höhe von 50 Millionen Euro erhalten. Die Hälfte davon wurde bereits abgerufen, die Laufzeit beträgt drei Jahre, verzinst für jährlich 11 Prozent. Rocket Internet ist mit 53 Prozent an HelloFresh beteiligt.

Foodpanda: Delivery Hero will sechs Märkte verkaufen ­– oder schließen

Bei Foodpanda wird aufgeräumt: Wie Gründerszene berichtet, plant Delivery Hero, 6 der insgesamt 22 Märkte zu verkaufen. Sollte das bis Ende April nicht gelingen, werde man die Märkte, die in internen Unterlagen als „klein, unattraktiv und unprofitabel“ beschrieben werden, einfach schließen. Betroffen seien Taiwan, Bulgarien, Rumänien, Georgien, Kasachstan und die Slowakai. Auch in anderen Märkten plant Delivery Hero einen Verkauf oder zumindest eine Optimierung, um die Kosteneffizienz zu steigern.

B2B-Handel: Conrad stellt neuen Dienst Marketplace vor

Der Elektronik-Händler Conrad hat seinen neuen Dienst Conrad Marketplace vorgestellt und stärkt damit seine B2B-Aktivitäten. Nach Angaben von Heise Online sei der neue Dienst ein „streng kuratierter Wettbewerber zur Shop-Plattform AliExpress“. Conrad wähle Lieferanten aus, die ihr Inventar in das Backend des Elektronik-Händlers einspeisen dürfen. Kunden sollen so ein größeres Sortiment an einem Ort finden und sich den Wechsel zwischen verschiedenen Lieferanten ersparen können. In Deutschland soll die Betaversion des Dienstes noch im kommenden April starten, die Vollversion soll dann im Herbst erscheinen.

Druckertinte: Media Markt weist vierstelligen Literpreis aus

Druckertinte gehört zu den teuersten Flüssigkeiten der Welt. Das hat nun auch ein Preisschild in einem Media Markt gezeigt: Das elektronische Schild wies den Literpreis für eine 4-Farben-Patrone der Marke Epson mit 7.998 Euro aus. Der Twitter-Nutzer Paul F. Hillmann hatte das gesehen und bei Twitter gepostet:

Mediamarkt druckt Literpreise für Druckertinte ab. pic.twitter.com/yt0PMhhVEe — Paul F. Hillmann (@Deppenklatsche) 15. März 2017

Media Markt bestätigte laut Golem.de die Angabe. Das Preisschild habe sich aus dem Warenwirtschaftssystem die Informationen gezogen und dabei versehentlich auch den Grundpreis angezeigt, wie es bei anderen Produkten üblich ist. Golem merkt zwar an, dass die Information über den Wert von Druckertinte nicht neu sei, die Darstellung des Literpreises auf dem Preisschild sei aber „kurios“.