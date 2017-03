Erstellt am 21. März 2017

21.03.2017 – Bonprix steigert Umsatz | McDonald’s erweitert Lieferdienst | Airbnb bringt „Trips“ nach Indien

Dieses Mal im Newspreview: Für Bonprix lief es im vergangenen Geschäftsjahr 2016/2017 allem Anschein nach abermals recht erfolgreich, McDonald’s will seinen Lieferdienst „McDelivery“ in weiteren deutschen Städten anbieten und Airbnb will mit seiner „Trips“-App den indischen Markt erobern.

© Don Mammoser - Shutterstock.com

Bonprix freut sich über Geschäftsjahr 2016/2017

Der Modehändler Bonprix freut sich über ein recht erfolgreiches Geschäftsjahr 2016/2017. Wie die entsprechende Pressemitteilung informiert, konnte das Unternehmen seinen Umsatz laut vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um rund sechs Prozent auf insgesamt 1,51 Milliarden Euro steigern. Auch in Deutschland lag das Umsatzplus am Ende bei sechs Prozent. Der E-Commerce-Umsatz wuchs hierzulande sogar um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch im Ausland lief es für Bonprix ansehnlich, denn mittlerweile erwirtschaftet der Modehändler dort über 50 Prozent des Gesamtumsatzes. Dementsprechend hält Bonprix-Geschäftsführer Dr. Kai Heck auch zum Ergebnis fest: „Wir sind mit der Geschäftsentwicklung äußerst zufrieden.“ Kein Wunder – schließlich wächst das Unternehmen zum achten Mal in Folge profitabel.

McDonald’s weitet Lieferdienst aus

Die Fast-Food-Kette McDonald’s stellt seinen hauseigenen Lieferdienst „McDelivery“ zukünftig in weitaus mehr deutschen Städten zur Verfügung, als dies bisher der Fall ist, berichtet NGIN-Food. Bis zum Ende des aktuellen Jahres soll dies in mehr als 20 Städten möglich sein, wodurch mindestens 200 McDonald’s-Filialen angeschlossen sein werden – darunter Städte wie Bremen, Hannover sowie Offenbach. Bisher testete McDonald’s seinen Lieferservice hierzulande lediglich in Köln und München. Dabei scheint sich das Unternehmen nun mit Foodora auch endgültig für einen festen Kooperationspartner entschieden zu haben, der die Bestellungen zu den Kunden bringen soll. Der Mindestbestellwert liegt bei 15 Euro – dafür entfällt eine Liefergebühr.

Airbnb bringt „Trips“-Plattform nach Indien

Im August 2016 stellte die Reise-Plattform Airbnb erstmals ihre neue App „Trips“ als Testversion vor. Damit sollte das bisherige Angebot, Unterkünfte zu vermitteln, erheblich erweitert werden. So bietet Trips beispielsweise Informationen über bald verfügbare Unterkünfte, dient aber vor allem auch als Stadtführer und zum erfolgreichen Finden von Restaurants sowie Happy-Hour-Events. Der Test scheint sich als erfolgreich erwiesen zu haben, denn nun soll Trips in Indien an den Start gehen, wie bei Mashable zu lesen ist. Dabei steht zunächst insbesondere die Stadt Delhi im Fokus. Bisher tragen die Geschäfte in Indien lediglich einen geringen Teil zum Erfolg von Airbnb bei, doch Geschäftsführer Brian Chesky hat bereits angekündigt, dies zeitnah ändern zu wollen. Der Start der indischen Trips-Version scheint dahingehend der erste Schritt zu sein.