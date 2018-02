Top-Themen: BlaBlaCar kehrt zum Bargeld zurück | Notebooksbilliger.de kooperiert mit BS Payone | 1. E-Commerce-Index 2018 | Studien über Lebensmittel-Lieferdienste & Personalisierung im Netz

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um BlaBlaCar, Notebooksbilliger.de, den aktuellen E-Commerce-Index von Metoda, eine Studie über Lebensmittel-Lieferservices und um eine Umfrage zum Thema Personalisierung.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

BlaBlaCar: Rückkehr zum Bargeld

BlaBlaCar-Nutzer können künftig auch wieder mit Bargeld zahlen und müssen nicht zwangsweise eine digitale Payment-Option nutzen. Die Online-Mitfahrzentrale will mit diesem Schritt den Wünschen der Kunden entgegenkommen, die zwei Jahre lang nur digitale Methoden nutzen konnten. Zusätzlich hat BlaBlaCar Änderungen an seiner Service-Gebühr vorgenommen. Was diese beinhalten, kann hier nachgelesen werden.

Notebooksbilliger.de: Kooperation mit BS Payone

Bei Notebooksbilliger.de werden fortan sämtliche bargeldlosen Zahlungsprozesse von BS Payone abgewickelt. Der Full-Service-Zahlungsanbieter hat unter anderem Visa, Mastercard, Masterpass, Paydirekt sowie PayPal im Portfolio. In den vier stationären Geschäften von Notebooksbilliger.de soll die Terminal- bzw. Kassen-Anbindung im zweiten Quartal 2018 stattfinden.

E-Commerce-Index: 2018 startet schwerfällig

Metoda hat den ersten E-Commerce-Index für 2018 veröffentlicht. Dieser zeigt, dass das E-Commerce-Jahr recht schleppend gestartet ist – so wie bereits der Januar 2017. Besonders beliebt waren im letzten Monat Produkte aus den Kategorien „Baby“ und „Baumarkt“, zu den Verlierern zählen wiederum „Küche & Haushalt“ sowie „Bekleidung“. Zudem hat Metoda eine besondere Entdeckung gemacht, was Amazon-Angebote in Preissuchmaschinen wie Idealo betrifft. Welche das ist? An dieser Stelle haben wir die Antwort!

Studie: Lebensmittel-Lieferdienste auf dem Land kaum nutzbar

Die Verbraucherzentralen Berlin und Brandenburg haben im vergangenen Sommer einen Vergleichstest mit mehreren Lebensmittel-Lieferdiensten durchgeführt und die Ergebnisse nun veröffentlicht. Dabei zeigten sich unter anderem erhebliche Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während in Berlin und Potsdam Direktlieferungen auswählbar sind, steht im ländlichen Raum Brandenburgs lediglich der normale Paketservice zur Verfügung. Weitere Ergebnisse des „Marktchecks Online-Lebensmittelhandel“ haben wir hier zusammengestellt.

Umfrage: Website-Betreiber vernachlässigen Personalisierung

Eine aktuelle YouGov-Umfrage hat ergeben, dass sich Verbraucher durchaus offen gegenüber personalisierten Inhalten im Netz zeigen. 56 Prozent der knapp 2.000 Befragten begrüßen diese oder stehen ihnen zumindest neutral gegenüber. Gleichzeitig kommt die Studie jedoch auch zu dem Ergebnis, dass Website-Betreiber zu wenig Wert auf die Personalisierung von Inhalten legen. Über die Hälfte der Befragten gab demnach an, „selten“ oder „nie“ darauf zu stoßen.