06.03.2018 – Ebay-Ausfälle in Amerika und Europa | Beate Uhse eröffnet Insolvenzverfahren | Rocket Internet setzt Schere in Asien an

Ebay hat am gestrigen Montag in Amerika und Europa offenbar Ausfälle erlebt, Beate Uhse hat das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet und Rocket Internet scheint Asien-Geschäfte zu minimieren.

Ebay Down?: Ausfälle in Großbritannien und den USA

Der Online-Marktplatz Ebay hatte offenbar am Montagabend mit Problemen zu kämpfen. Wie Tamebay berichtet, sei es vor allem in den USA und in Großbritannien zu Ausfällen der Plattform gekommen. Sowohl Käufer als auch Händler hätten den Marktplatz für eine gewisse Zeit nicht nutzen können, heißt es weiter. „Der Bericht von DownDetector erreichte den Höchstwert bei 500, was nicht allzu riesig ist, aber der Graph zeigte einen signifikanten Anstieg am späten Abend um etwa 10 Uhr (GMT), der offenbar für ein paar Stunden anhielt“, so Tamebay. Insgesamt habe es sich um einen vergleichsweise kurzen Ausfall mit geringer Tragweite gehandelt.

Beate Uhse: Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Wie geht es mit dem Traditionsunternehmen Beate Uhse weiter, das im Dezember 2017 Insolvenz beantragt hat? Eine Entscheidung diesbezüglich rückt mit langsamen Schritten näher. Wie Neuhandeln berichtet, wurde das entsprechende Insolvenzverfahren nun offiziell eröffnet. Das Amtsgericht Flensburg soll der Eigenverwaltung zugestimmt haben. Sachwalter ist der Rechtsanwalt Sven-Holger Undritz – die Geschäfte werden wie gewohnt fortgeführt. Weiterhin steht insgesamt die Frage im Raum, ob Beate Uhse letztendlich von einem der zahlreichen Interessenten übernommen wird (wir berichteten) oder sich selbstständig mithilfe eines Insolvenzplans sanieren kann.

Rocket Internet setzt in Südostasien die Schere an

Die Geschäfte in Südostasien scheinen für Rocket Internet nicht unbedingt so zu laufen wie geplant. Nach Informationen von Gründerszene schränkt das Unternehmen seine Aktivität in der Region sichtbar ein: Mitarbeiter diverser StartUps sollen entlassen worden sein. „Unter anderem ist Zen Rooms betroffen. Die Hotelbuchungsplattform habe das Geschäft in Thailand zusammengestrichen“, schreibt das Portal. Zudem sollen die anfallenden Kosten der sogenannten Asia Pacific Internet Group in den Fokus gerückt und überprüft werden. Unter dem Dach der Gruppe finden sich unter anderem Jungunternehmen wie etwa das Immobilienportal Lamudi oder die Automobilplattform Carmudi.