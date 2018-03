Top-Themen: Amazon ist zweitwertvollstes Unternehmen | Heftige Kritik gegen Facebook | Mister Spex expandiert nach Schweden | Warnung vor Phishing-Mails | Studie zum Online-Lebensmitteleinkauf

Unsere Tageszusammenfassung enthält Neuigkeiten von Amazon, Facebook, Mister Spex, eine neue Phishing-Mail-Bedrohung und Studienergebnisse zum Online-Lebensmittelhandel.

Amazon: Nur noch Apple ist wertvoller

Der Online-Riese Amazon schlägt aus den Querelen um Facebook und Google Kapital und konnte auf Platz zwei im Ranking der wertvollsten Unternehmen hochklettern. Mit einem Wert von rund 765 Milliarden US-Dollar liegt Amazon derzeit sogar noch vor Alphabet und konnte sich alleine in den letzten drei Monaten um zwei Positionen nach oben arbeiten. Nur Apple ist aktuell noch mehr Wert als der Versandhändler.

Schwere Vorwürfe gegen Facebook nach Cambridge-Analytica-Skandal

Der Skandal um das Datenunternehmen Cambridge Analytica und dessen Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl zieht immer weitere Kreise. So soll Facebook schon seit Jahren von dem Datenklau gewusst haben. Nicht nur stürzte die Aktie und damit der Unternehmenswert des US-Konzerns massiv ein, Gründer und CEO Mark Zuckerberg sieht sich aktuell auch mit Klagen und Vorladungen konfrontiert. Die ganze Geschichte haben wir hier ausführlicher beleuchtet.

Mister Spex startet Partneroptiker-Programm in Schweden

Der Brillenhändler Mister Spex weitet sein Partneroptiker-Programm aus und will nun auch die schwedischen Kunden für sich gewinnen. Ab sofort können die Konsumenten in Schweden in den verschiedenen Partnerstores Dienstleistungen wie Sehtests und Brillenanpassungen kostenfrei in Anspruch nehmen. Der Multichannel-Ansatz wurde bereits in der DACH-Region und den Niederlanden ausgerollt und soll nun auch die Kunden im hohen Norden erfreuen.

Betrügerische Mails von Ebay und Amazon im Umlauf

Kunden von Amazon und Ebay sollten dieser Tage besonders aufmerksam beim Blick in ihr E-Mail-Postfach sein: Aktuell haben es Betrüger wieder auf die Nutzer der Marktplätze abgesehen und verschicken Phishing-Mails. In denen werden die Empfänger dazu aufgefordert, über einen externen Link ihre Daten zur Verifizierung einzugeben. Wie genau diese E-Mails aussehen, kann an dieser Stelle eingesehen werden.

Das ist für Kunden beim Online-Lebensmittelkauf wichtig

Zwar steckt der Online-Lebensmittelhandel hierzulande noch in den Kinderschuhen, eine neue Studie zeigt allerdings, dass besonders die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen verstärkt ihre Lebensmittel im Internet bestellen. Was viele Kunden allerdings noch vom Online-Lebensmittelkauf abhält und was Händler unternehmen können, um dies zu ändern, verraten die Auswertungen der Studie von RichRelevance.