Top-Themen: HelloFresh verringert Verluste | C&A und dm expandieren mit Online-Shops | Afterbuy erweitert Statistikmodul | Amazon Fresh kooperiert mit Marley Spoon | DHL baut für Eaton

HelloFresh: Umsatzsteigerung & Verlustverringerung

Für HelloFresh lief das vergangene Jahr alles in allem positiv. Der Umsatz lag letztendlich bei 905 Millionen Euro, was einem Wachstum von 53 Prozent im Vergleich zu 2016 entspricht. Vor allem in den USA lief es berauschend, denn allein dort konnte der Kochboxen-Anbieter 545 Millionen Euro generieren und seinen Umsatz um 90 Prozent steigern. Verluste schreibt HelloFresh zwar weiterhin, doch immerhin konnten diese von -83 auf -70 Millionen Euro verringert werden. Was HelloFresh-Geschäftsführer Dominik Richter zu den Geschäftszahlen seines Unternehmens zu sagen hat, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

C&A und dm: Internationale Expansion

Direkt zwei große Unternehmen haben angekündigt, ihre jeweiligen Online-Shops Kunden in weiteren Ländern zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich zum einen um C&A: Der Modehändler geht mit seinem speziell entwickelten EU-Shop, dessen einheitliche Sprache Englisch ist und der mit identischen Angeboten bei den Kunden punkten will, in elf weiteren Ländern an den Start – darunter Dänemark, Griechenland sowie Kroatien. Zum anderen expandiert die Drogeriekette dm mit ihrem digitalen Laden in die Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Afterbuy: Ausbau des Statistikmoduls

Die All-in-One-Lösung Afterbuy hat ihr Statistikmodul um das Feature „Markt-Vergleichs-Performance“ erweitert. Damit sollen Online-Händler leichter herausfinden können, wie ihr eigenes Geschäft im Vergleich zur Konkurrenz läuft. Vor allem für die Marktplätze von Amazon und Ebay soll sich die neue Übersicht gut eignen. Gleichzeitig hat Afterbuy weitere Features in Aussicht gestellt, die nach und nach hinzukommen sollen. Welche das sind, verraten wir hier.

Amazon Fresh: Kooperation mit Marley Spoon

Bei Amazon Fresh können künftig auch Kochboxen von Marley Spoon bestellt werden. Es stehen insgesamt acht verschiedene Varianten zur Auswahl, die alle sechs Wochen wechseln. Der vermeintliche HelloFresh-Konkurrent will dadurch auch Kunden erreichen, die sich relativ spontan für eine gemeinsame Kochaktion entscheiden, denn die Kochboxen werden auch am gleichen Tag beziehungsweise Folgetag verschickt. Das Angebot gilt für sämtliche Städte, in denen Amazon Fresh bisher aktiv ist, schreibt der Amazon Watchblog.

Logistik: DHL errichtet Distributionszentrum für Eaton

DHL Supply Chain errichtet in Rheinbach bei Bonn ein Distributionszentrum für den Energie-Management-Anbieter Eaton, das 35.000 Quadratmeter umfassen und Anfang 2019 in Betrieb genommen werden soll. Das Gebäude soll sich insbesondere durch einen hohen Automatisierungsgrad auszeichnen. Weitere News aus der Welt der Logistik hat der Logistik Watchblog zusammengefasst.