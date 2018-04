Erstellt am 05. April 2018

Top-Themen: Paydirekt bald bei Notebooksbilliger | Geschäftsbericht der Otto Group | Neue Zahlen zum Facebook-Datenskandal | La Poste startet Abo-Service

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Paydirekt, die Otto Group, Facebook und um News aus der Logistik.

© Anna Demianenko - Shutterstock.com

Paydirekt: Kooperation mit Notebooksbilliger

Gute Nachrichten für den vermeintlichen PayPal-Konkurrenten Paydirekt: Der Zahlungsdienst der deutschen Banken und Sparkassen konnte ein weiteres namhaftes Unternehmen von sich überzeugen. Demzufolge können bald auch Kunden von Notebooksbilliger Paydirekt nutzen, um ihre Bestellungen zu bezahlen. Das dürfte sich für die Payment-Option durchaus lohnen, denn Notebooksbilliger kam zuletzt auf einen Umsatz in Höhe von 800 Millionen Euro.

Otto Group: Präsentation von neuen Geschäftszahlen

Bei der Otto Group läuft es weiterhin planmäßig. Das zeigen die Zahlen, die die Konzerngruppe vorgelegt hat und die das Geschäftsjahr 2017/18 abdecken. Der Umsatz konnte insgesamt um sieben Prozent auf 13,7 Milliarden Euro erhöht werden, wobei die Otto Group allein in Deutschland 8,3 Milliarden Euro generieren konnte. Insbesondere die E-Commerce-Sparte lief hervorragend: Weltweit konnte die Otto Group online 7,8 Milliarden Euro umsetzen, was einem Wachstum von rund 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Weitere Zahlen haben wir an dieser Stelle zusammengetragen.

Facebook: Neue Erkenntnisse zum Datenskandal

Ursprünglich war davon die Rede, dass knapp 50 Millionen Facebook-Accounts vom Datenskandal betroffen sind, der seit einiger Zeit die Schlagzeilen beherrscht. Diese Zahl wurde nun jedoch nach oben korrigiert, denn angeblich sollen es sogar 87 Millionen Nutzer sein. 70 Millionen stammen dabei aus den USA. Aber auch User aus den Philippinen, Indonesien und Großbritannien sind massiv davon betroffen. Wie viele jeweils genau, kann hier nachgelesen werden.

La Poste: Start von Abo-Service

Das französische Post-Unternehmen La Poste hat einen neuen Abo-Service gestartet, der sich „Colissimo Pass“ nennt. Kunden bekommen durch diesen ein Jahr lang Lieferungen uneingeschränkt kostenlos nach Hause geliefert. Temporär kostet das Abo, das auch kostenlose Retouren mit einschließt, lediglich neun Euro – ab Mai dann 39 Euro. Weitere Nachrichten aus der Logistik hat der Logistik Watchblog parat.