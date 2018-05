Erstellt am 11. Mai 2018

Kolumne: Amazon verschärft den Kampf gegen Google

Zugegeben, mich hat die Nachricht ein wenig verwundert, dass Amazon seine Aktivitäten auf Google Shopping einstellt. Nicht, weil ich denke, dass Amazon sich diesen Schritt nicht leisten könnte. Vielmehr, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass Amazon noch überhaupt Google Shopping genutzt hat. Schließlich ist seit Jahren bekannt, dass immer mehr Kunden Amazon als erste Anlaufstelle bei der Suche nach Produkten nutzen und der US-Konzern Google den Rang als Nummer Eins der Produktsuchmaschinen abgelaufen hat.

Dass Amazon Google Shopping verlässt, ist also nachvollziehbar. Wenn die Menschen ohnehin zuerst bei Amazon nach Produkten suchen, warum dann Google Geld in den Rachen werfen? Zudem wertet Amazon seinen Konkurrenten nicht weiter auf, wie auch t3n.de anführt. Google Shopping hat nun einen seiner größten Händler verloren.

Google hat Amazon gereizt

Der Abgang von Amazon kann auch als letzter Schritt im immer härteren Wettstreit zwischen Amazon und Google gesehen werden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Google seinen Shopping-Dienst mit sogenannten „Shopping Actions“ ausstatten will. Damit können Händler Produkte in der Google Suche und beim Shopping-Service Google Express platzieren. Zudem kündigte Google einen übergreifenden Warenkorb und einen Instant-Checkout an – Mechaniken, mit denen Amazon seinen Erfolg aufgebaut hat.

Ob Amazons Rückzug von Google Shopping nun eine Reaktion darauf ist, ist nicht sicher. Auffällig ist der Zeitpunkt aber durchaus. Die kleinen Händler dürfte dieser Schritt zunächst aber sicher freuen. Denn sie müssen sich in der Produktsuchmaschine nun nicht mehr mit dem Titanen Amazon messen und haben das Feld quasi wieder für sich gewonnen. Damit haben sie wieder größere Chancen, mehr Kunden über Google Shopping auf ihre Angebote zu locken. Gleichzeitig könnten aber auch die Klickpreise auf die einzelnen Produkt-Listing-Ads steigen, vermutet t3n.de.

Es wird spannend bleiben, wie sich der Kampf zwischen Amazon und Google in den kommenden Monaten entwickeln will. Bis auf Weiteres schaltet Amazon immerhin noch AdWords-Anzeigen, verschwindet also nicht gänzlich aus der Google Suche. Aber wie lange wird das wohl noch der Fall bleiben?