Erstellt am 23. Dezember 2016

Hitmeister auf Platz drei der Online-Marktplätze hinter Amazon und Ebay

Der Online-Marktplatz Hitmeister wächst. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gegeben hat, liegt man bei den monatlichen Aufträgen mittlerweile vor der Konkurrenz und nur noch hinter Amazon und Ebay. In einigen Produktkategorien im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielte man zudem ein Umsatzplus von mehr als 100 Prozent.

© Mopic – shutterstock.com

Der Online-Marktplatz Hitmeister, der im Frühjahr vom Handelskonzern Metro übernommen wurde, scheint sich gut zu entwickeln. War es um den Marktplatz eher ruhig geworden, erklärt das Unternehmen in einer Unternehmensmeldung nun, dass die durchschnittlichen Orderzahl auf 51 gestiegen sei – womit man nun auf Platz drei der klassischen Marktplätze für Online-Händler liegt – hinter Amazon und Ebay.

Qualitätsanforderung an Produktdaten steigern Verkäufe

Mittlerweile sollen über 2,6 Millionen Kunden auf Hitmeister einkaufen. Die Händler-Anzahl ist mit rund 5.000 noch überschaubar. Wie viele Händler dabei auf das E-Commerce ERP-System von Plentymarkets setzen, ist nicht bekannt – allerdings beziehen sich die erhobenen Werte scheinbar nur auf die Händler, die dieses System verwenden. Im Durchschnitt wickelt demnach jeder registrierte Plentymarkets-Händler rund 51 Hitmeister-Bestellungen pro Monat ab. So erreicht ein Hitmeister-Partner im Durchschnitt bis zu zehn Prozent seines Ebay-Umsatzes über die Plattform. In den etablierten Kategorien wie „Garten & Heimwerken“, „Möbel“, „Elektronik“ sowie „Küche & Haushalt“ verarbeiten Händler häufig bereits mehrere Tausend Hitmeister-Bestellungen im Monat.

© obs/real,- SB-Warenhaus GmbH/Hitmeister GmbH

Den gesteigerten Erfolg erklärt Hitmeister mit den in diesem Jahr vorgenommenen Prozessoptimierungen, den neue Qualitätsanforderungen an die Produktdaten und Investitionen in allen wichtigen Kernbereichen. „Seit September diesen Jahres sind neben EAN, Titel und Hersteller auch Attribute wie Beschreibung und Bild eine Pflichtangabe“, erklärt Karsten Tralst, Leiter Marketing bei Hitmeister. „So konnten wir signifikante Sortiments-Verbesserungen erzielen, die sich nicht nur positiv auf die Attraktivität unseres Portfolios und steigende Transaktionszahlen, sondern auch auf die Platzierung innerhalb der relevanten Suchmaschinen ausgewirkt haben.“