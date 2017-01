Tchibo Auktion: Mit dem Privatjet rund um die Welt

Einmal mit dem Privatjet um die halbe Welt fliegen? Tchibo macht es möglich! In den kommenden Tagen wird der Kaffeeröster ein entsprechendes Angebot in petto haben, das Kunden ersteigern können. Damit setzt Tchibo eine Reihe recht ungewöhnlicher Aktionen fort.

© IM_photo – shutterstock.com

Tchibo will seinen Kunden die Chance auf „ein einmaliges Erlebnis“ über den Wolken geben. Dazu wird das Unternehmen am 09. Januar 2017 eine Auktion auf seiner Website starten, bei der Kunden eine 12-tägige Rundreise in einem CJ-1-Privatjet ersteigern können. Die glücklichen Bieter werden dann am 26. Juli 2017 ihre Reise um die halbe Welt antreten, wobei insgesamt fünf Passagiere im Jet Platz finden. Allen fünf wird dabei ein Fensterplatz, ein bequemer Ledersessel, maximale Beinfreiheit sowie Snacks und Getränke versprochen.

Tchibo-Reise: Ausflüge sind zubuchbar

Die „Gewinner“ werden per Linienflug von Frankfurt nach Chicago gebracht, wo sie sich auf eine City-Bustour sowie eine Bootsfahrt freuen können. „Von Chicago geht es mit dem Jet über Toronto nach Quebec und Kangerlussuaq, dann weiter nach Reykjavik und von dort zurück nach Dortmund“, schreibt Tchibo in einer entsprechenden Pressemitteilung. Übernachtet wird jeweils in Doppelzimmern in Mittelklasse- und Komforthotels.

Um die Luxusreise auf den verschiedenen Stationen um die halbe Welt perfekt abzurunden, verweist Tchibo auf die Möglichkeit, verschiedene Ausflüge hinzuzubuchen. Sightseeing, ein echtes American Dinner, ein Tagesauflug zu den berühmten Niagara-Wasserfällen oder sonstigen Sehenswürdigkeiten stehen zum Angebot.

Luxusreise mit wohltätigem Anstrich

Neben der Freude an der eigentlichen Reise verweist Tchibo auch noch auf einen besonderen Aspekt – und zwar einen wohltätigen Zweck: „Wer die Rundreise ersteigert hat, tut auch anderen etwas Gutes. So geht ein Teil der Einnahmen an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP für den Bau von Schulen in Entwicklungsländern.“ Wie hoch dieser „Teil“ ist, führt Tchibo allerdings nicht weiter aus.

Mit dieser Auktion führt Tchibo eine Reihe außergewöhnlicher Angebote fort. So hatte das Unternehmen in der Vergangenheit zum Beispiel auch Hausboote oder Inseln im Sortiment. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der Kaffeeröster dann die Tchibo Auktionen ins Leben gerufen, die regelmäßig Reisen und Ausflüge bieten.