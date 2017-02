Nach Shopkick-Aus: Ehemalige Mitarbeiter entwickeln neue „Shoplink“-App

Ehemalige Shopkick-Mitarbeiter versuchen es erneut und gehen mit einer neuen Beacons-App an den Start, die „Shoplink“ heißen wird. Die Launchphase ist bereits für Mitte Februar anberaumt, nachdem Shoplink bei der Loca Conference in München vorgestellt wird.

© Paraksa - Shutterstock.com

Am Ende des vergangenen Jahres musste die standortbasierte Shopping-App Shopkick ihr Ende bekannt geben. Die amerikanische Muttergesellschaft habe „entschieden, ihre strategische Geschäftsentwicklung neu auszurichten und in diesem Zusammenhang werden die Geschäfte in Deutschland eingestellt.“

Doch wie geht es nun mit den ehemaligen Shopkick-Mitarbeitern weiter? Internet World hat darauf Antworten: So soll Dino Scheidt, der Director Retail bei Shopkick war, zusammen mit weiteren Ex-Angestellten eine neue App in Entwicklung haben, die "Shoplink" heißen wird.

Shoplink-Launchphase steht unmittelbar bevor

In der Funktionsweise sollen sich die Apps grundlegend ähneln. Beide verwenden die sogenannte Beacons-Technologie, um dadurch Konsumenten zu lokalisieren und zu identifizieren, sobald diese ein stationäres Geschäft betreten. Dadurch können Bonuspunkte gesammelt werden, die dann in Gutscheine eingelöst oder gespendet werden können.

Shoplink stehe bereits in Kontakt sowohl mit potenziellen Investoren als auch deutschen Partnern von Shopkick, so Internet World. Verbindungen zu den ehemaligen Arbeitgebern bestehen jedoch angeblich keine. Die Launchphase von Shoplink soll bereits Mitte Februar beginnen. Vorgestellt wird die App wiederum im gleichen Zeitraum auf der Loca Conference in der BMW Welt in München.