Erstellt am 15. März 2017

Geschäftszahlen: Windeln.de erzielt Umsatzwachstum von 21 Prozent

Windeln.de erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 194,8 Millionen Euro und konnte diesen somit im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent steigern. Dennoch meint Mitgründer und Vorstandsmitglied Alexander Brand: „Wir sind selbst nicht zufrieden mit 2016.“ Doch warum?

© Yuganov Konstantin - Shutterstock.com

Der Online-Händler für Baby- und Kleinkindartikel Windeln.de hat seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 präsentiert und zeigt sich mit diesen insgesamt nur mäßig zufrieden. So konnte das Unternehmen seinen Umsatz von 161,0 auf 194,8 Millionen Euro und folglich um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Das lag insbesondere am letzten Quartal des Jahres, denn dort ging der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 25 Prozent nach oben und lag am Ende bei 57,1 Millionen Euro. Damit war das Quartal das bisher stärkste seit der Unternehmensgründung.

Dennoch ist Windeln.de nur bedingt glücklich über die Zahlen. Das Segment „German Shop“ erreichte mit 139 Millionen Euro einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Die Sparte umfasst auch das China-Geschäft, das aufgrund „regulatorischer Änderungen für das Cross-Border-E-Commerce-Geschäft […] im zweiten Quartal und der in 2016 vollzogenen ERP-Einführung“ zu Umsatzeinbußen geführt haben soll.

Windeln.de: Positive Entwicklung im Segment „International Shops“

„Wir sind selbst nicht zufrieden mit 2016“, erklärt Alexander Brand, Mitgründer und Vorstandsmitglied von Windeln.de, offen. „Die positiven Entwicklungen im zweiten Halbjahr 2016 zeigen uns jedoch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das Einkaufserlebnis unserer Kunden zu verbessern, unseren Umsatz kontinuierlich zu steigern und effiziente Kostenstrukturen zu schaffen.“

Dafür lief es im Segment „International Shops“, das die europäischen Geschäftsaktivitäten umfasst, vergleichsweise besser. Denn dort konnte Windeln.de den Umsatz auf 55,9 Millionen Euro steigern und damit mehr als verdoppeln. Auch die Anzahl an aktiven Kunden konnte erfolgreich ausgebaut werden und stieg um etwa 24 Prozent auf 1,07 Millionen.

Für das aktuelle Geschäftsjahr geht Windeln.de von einem „moderat“ zweistelligen Umsatzwachstum aus. Der Fokus soll insbesondere auf die Steigerung der Profitabilität gelegt werden. Windeln.de will den bereinigten EBIT sukzessive verbessern, denn dieser lag im letzten Jahr bei -26,7 Millionen Euro. Das etwas längerfristige Ziel lautet daher, im Jahr 2019 „auf Basis des bereinigten EBIT den Break-even zu erreichen.“